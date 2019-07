Nel weekend che va dal 13 al 14 luglio i nativi Sagittario saranno alquanto stressati rispetto alle giornate precedenti, mentre chi è del Leone avrà una grande carica erotica da utilizzare con il partner. I nati sotto il segno del Cancro passeranno il fine settimana divertendosi assieme al partner, mentre chi è dell'Ariete passerà un weekend piuttosto tranquillo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 13 al 14 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 13-14 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarà un weekend piuttosto tranquillo per i nativi del segno, e questo vi permetterà di riposarvi e recuperare le energie.

La vostra relazione di coppia procederà bene; domenica la passione sarà alle stelle. Voto - 7,5

Toro: qualche perdita finanziaria farà in modo che aumenti il vostro nervosismo, con il rischio di non riuscire a ottenere guadagni durante questo fine settimana. Voto - 6

Gemelli: potrebbe esserci qualche incomprensione di coppia durate il weekend. Ciò nonostante con un po' di calma riuscirete immediatamente a risolvere la situazione e a godervi una breve vacanza.

Voto - 7

Cancro: sabato vi dedicherete ai vostri amici, uscendo insieme a fare le cose più divertenti che vi verranno in mente. Domenica invece potreste avere qualche imprevisto sul posto di lavoro. Voto - 7

Leone: weekend all'insegna della passione per i nativi del segno. Avrete l'opportunità di mettere da parte il lavoro per dedicarvi al partner, magari concedendovi una vacanza breve ma indimenticabile. Voto - 8

Vergine: volete soltanto riposarvi per il weekend, ma dovete mantenere alcune promesse che avevate fatto nei confronti del partner.

Attenzione però a non mostrarvi irritati. Voto - 6,5

Bilancia: il lavoro subirà una battuta d'arresto per il weekend e questo potrebbe influire sulle vostre finanze. Cercate di recuperare quanto perso. Voto - 6,5

Scorpione: non avrete molta voglia di lavorare durante il fine settimana. Ciò nonostante vi conviene fare qualcosa in quanto il vostro capo potrebbe innervosirsi e mettervi immediatamente in riga. Voto - 6

Sagittario: avrete bisogno di un vostro amico per cercare di risolvere un problema.

Dovrete impegnarvi molto per farcela quindi dovrete sacrificare parte del vostro tempo libero. Voto - 6,5

Capricorno: rimarrete stupiti dal partner durante il fine settimana. La vostra anima gemella, potrebbe organizzarvi una piccola sorpresa che vi renderà molto felici. Voto - 8

Acquario: avrete voglia di dedicarvi allo shopping più sfrenato durante la giornata di sabato. Domenica invece dovrete impegnarvi sul posto di lavoro in quanto avete del lavoro arretrato.

Voto - 7

Pesci: i vostri amici dovranno pregarvi per uscire di casa a divertirvi considerata la vostra pigrizia. Cercate di non essere nervosi per evitare ulteriori litigi. Voto - 6,5