L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 marzo prevede un Sagittario previdente in campo professionale, con le idee giuste per raggiungere buoni obiettivi, mentre i Pesci avranno grandi energie per gestire al meglio le proprie mansioni. Mercurio arriverà nel segno dell'Ariete e potrebbe "litigare" con la Bilancia, mentre il Leone può iniziare a fare dei progetti in grande sul lavoro.

Previsioni oroscopo da 3 al 9 marzo 2025 e classifica

Ariete: a partire da questa settimana di marzo, inizierete a respirare un'atmosfera più primaverile in amore. Il rapporto con il partner sarà ancora ottimo grazie alla lunga permanenza di Venere, ma in questo periodo, potreste pensare di fare qualcosa di nuovo, di diverso con la persona che amate.

Nel lavoro arriverà Mercurio nel vostro cielo, pronto a darvi una mano a gestire in modo più efficace le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Toro: il pianeta Mercurio si metterà alle vostre spalle nel prossimo periodo, ciò nonostante avrete ancora buone potenzialità in campo professionale. Sfruttate le vostre capacità e l'esperienza accumulata per raggiungere i vostri obiettivi. In amore la Luna sarà altalenante nei vostri confronti, ma sarà comunque possibile costruire un rapporto stabile, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sopra le aspettative per voi nativi del segno. Il lavoro sarà in crescita nel prossimo periodo, complice il pianeta Mercurio che si troverà in sestile dal segno dell'Ariete.

Insieme a Giove, sarà possibile svolgere dei progetti molto interessanti. In amore potrete contare ancora una volta su Venere in buon aspetto, ma attenzione alla Luna, in particolare tra le giornate di venerdì e sabato. Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno dell'Ariete potrebbe rappresentare un ostacolo per i vostri progetti professionali.

Alcune mansioni potrebbero farsi complicate da gestire, costringendovi a cercare delle alternative. Anche in amore non sarete spinti da una carica sentimentale così potente a causa di Venere. Attenzione anche alla Luna, che non sarà spesso favorevole. Voto - 6️⃣

Leone: con gli ultimi risultati che siete riusciti a raggiungere in ambito lavorativo, potrebbe essere il momento di pensare più in grande, soprattutto ora che Mercurio sarà in trigono dal segno amico dell'Ariete.

In amore Venere sarà ancora dalla vostra parte. Mostratevi sempre sinceri e romantici nei confronti della persona che amate, costruendo un rapporto che valga la pena di vivere. Voto - 9️⃣

Vergine: settore professionale in crescita. Questo cielo sarà più sereno nei vostri confronti, e vi permetterà di vedere le vostre mansioni in modo più chiaro, soprattutto per voi nati nella prima decade. In amore sarà un periodo di transizione per la vostra relazione di coppia. Non ci saranno momenti estremamente romantici, ma non attraverserete nemmeno una profonda crisi. Voto - 7️⃣

Bilancia: litigherete con il pianeta Mercurio in opposizione nel prossimo periodo. Insieme a Marte in quadratura, non sarà facile portare avanti le vostre mansioni, a causa di qualche imprevisto di troppo o mancanza di risorse.

In amore la primavera sembra non voler arrivare per voi a causa di Venere in quadratura, costringendovi a comportarvi in modo un po’ troppo introverso con il partner o in famiglia. Voto - 6️⃣

Scorpione: a partire dalla giornata di martedì perderete il sostegno di Mercurio, ma se avete ben compreso i meccanismi del vostro lavoro, sarete nelle condizioni giuste per poter ottenere ancora buoni risultati. In amore questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante avrete ancora buone occasioni per condividere momenti di felicità con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo di Mercurio nel segno amico dell'Ariete, vi permetterà di essere previdenti in campo professionale. Presterete più attenzione alle conseguenze delle vostre scelte, ottenendo spesso risultati in linea con le vostre aspettative.

In amore approfittate della posizione di Venere per condividere sentimenti ed emozioni con il partner, ma attenzione alla Luna in quadratura durante il fine settimana. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa settimana non inizierà affatto male per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora in cattivo aspetto, dunque non aspettatevi momenti così romantici con il partner. Potreste avere però qualche occasione per aprirvi al dialogo. Nel lavoro alcuni progetti potrebbero attraversare una fase di stallo, considerato Mercurio e Marte contro di voi. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottima in questa settimana. Venere continuerà a sorridervi dal segno dell'Ariete, regalandovi momenti di passione e intimità con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in una posizione migliore per voi, spingendovi a investire tempo e risorse in più per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Pesci: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno, ciò nonostante potrete ancora contare su Marte in trigono, che vi darà buone energie per portare avanti verso il successo le vostre mansioni. In amore sarà un periodo stabile per il vostro rapporto. Approfittate delle giornate di Luna favorevole per concedervi qualche emozione in più con la persona che amate. Voto - 8️⃣