Durante la settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2019, la Luna viaggerà dai Gemelli alla Vergine, mentre Marte, il Sole e Venere transiteranno nel segno del Leone. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Urano in Toro e Giove nei gradi del Sagittario. Nettuno stabile nel segno dei Pesci, il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Stress per il Toro

Ariete: nervosi. L'asse di contrasto Terra-Fuoco metterà sul cammino settimanale dei nativi alcuni ostacoli che potrebbero rendere i nati del segno parecchio nervosi.

Toro: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da portare a termine per i nati Toro, i quali non si risparmieranno, uscendone però stressati. Relax nel weekend.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa. Che si tratta dell'ambiente lavorativo, domestico o di un nuovo negozio d'abbigliamento, il loro sorriso sarà smagliante e di conseguenza anche il loro umore.

Cancro: nostalgici. Settimana di pensieri stagnanti quella che con ogni probabilità attraverseranno i nativi. Una vecchia fiamma mai dimenticata o un'amicizia decennale finita potrebbe rendere nervosi i nativi.

Amore 'flop' per Scorpione

Leone: esplosivi. L'atmosfera che respireranno i nati Leone sarà probabilmente frizzante, con novità succulente. Conquiste amorose tra martedì e giovedì.

Vergine: cambio di look. Un rinnovamento sarà d'obbligo per i nati del segno in questa settimana. I nati Vergine con ogni probabilità andranno dal parrucchiere di fiducia per cambiare look.

Bilancia: perplessi. Il comportamento del partner, specialmente sino a mercoledì pomeriggio, potrebbe insospettire i nati Bilancia.

Da giovedì avranno la visione d'insieme più chiara.

Scorpione: attriti amorosi. Le faccende di cuore saranno ostacolate. Una semplice discussione con l'amato bene potrebbe trasformarsi in un 'polverone dialettico'.

Acquario invidioso

Sagittario: confusi. I contrasti planetari smorzeranno gli effetti positivi di Mercurio nell'elemento Fuoco, rendendo i nativi poco lucidi nei pensieri e con le parole.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno potrà fermare i determinati Capricorno, da venerdì mattina sino a domenica.

I nati risulteranno ostinati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Acquario: invidiosi. Un parente o un amico mostreranno un oggetto costoso che i nati Acquario invidieranno. Saranno combattuti: spendere molto per acquistarlo o risparmiare quel denaro?

Pesci: letargici. Con questi pianeti estremamente dissonanti, ai nati Pesci non resterà altro che isolarsi perchè con ogni probabilità non si sforzeranno di contrastare le stelle affrontando gli imprevisti.