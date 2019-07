Martedì 9 luglio 2019 troviamo la Luna in Bilancia mentre Mercurio e Marte saranno in Leone. Plutone e Saturno si troveranno stabilmente nel segno del Capricorno come Urano nei gradi del Toro e Giove nel Sagittario. Il Nodo Lunare, Venere ed il Sole stazioneranno in Cancro e Nettuno si troverà nell'orbita dei Pesci.

Gemelli spensierato

Ariete: famiglia d'origine. Gli ultimi comportamenti dei nativi verso la famiglia originaria saranno probabilmente sotto osservazione questa giornata e qualche ramanzina inaspettata potrebbe esserci.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri questo martedì potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, rendere svogliati i nati del segno durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

Gemelli: spensierati. Marte e Mercurio favorevoli renderanno oltremodo lucidi e spensierati i nati Gemelli quest'oggi, sia nelle questioni lavorative che in quelle amorose.

Cancro: amore 'flop'. Il settore meno favorito dai Pianeti sarà, con tutta probabilità, quello amoroso dove i nati del segno noteranno poco coinvolgimento affettivo da parte del partner ma sarà solo un'impressione.

Leone stacanovista

Leone: stacanovisti. Martedì, il giorno dell'energico Marte che si trova nel loro segno, donerà ai nativi una grinta ed un dinamismo di tutto rispetto. Lavoreranno, con tutta probabilità, l'intera giornata ricavandone anche doverose soddisfazioni.

Vergine: svogliati. Poca la voglia di fare e comunicare quella che potrebbe affliggere i nati del segno in queste 24 ore. Se dovranno per forza di cose andare al lavoro lo faranno probabilmente controvoglia.

Bilancia: galanti. La routine lavorativa proseguirà senza alcun intoppo ma sarà verso sera che alcune novità potrebbero far capolino in coppia. Una cena romantica e la passionalità che mancava da un pò saranno le benvenute.

Scorpione: malinconi. Vecchi pensieri, perlopiù rugginosi e rancorosi, potrebbero irrompere nelle menti dei nati Scorpione questo martedì turbando la loro già precaria tranquillità.

'Mani bucate' per l'Acquario

Sagittario: amici-nemici.

I nati del segno durante questa giornata potrebbero realmente accorgersi chi è una persona di cui fidarsi e chi non lo è. Alcuni comportamenti metteranno a 'nudo' l'essenza dei loro amici.

Capricorno: imbronciati. Qualche progetto lavorativo in essere, specialmente per i lavoratori autonomi del segno, potrebbe quest'oggi stentare a prendere il volo. Sarà bene che pazientino non perdendo d'occhio l'obiettivo finale.

Acquario: spendaccioni. Una o più spese extra potrebbero prosciugare il conto dei nati Acquario durante la giornata odierna.

Potrebbero partire con un modesto oggetto d'arredamento facendosi prendere la mano sino ad acquistare l'ultimo tv da 85 pollici.

Pesci: senza infamia nè lode. Martedì che scorrerà via tranquillo senza scossoni o novità di sorta per i nati del segno che, c'è da scommetterci, si dedicheranno ad una delle attività che meglio gli riesce, ovvero il relax più assoluto.