Durante la settimana dall'8 al 14 luglio 2019 troviamo lo spostamento della Luna dal segno della Bilancia al Sagittario, dove transita anche Giove. Saturno e Plutone permarranno nei gradi del Capricorno come Urano nel Toro e Nettuno stazionante in Pesci. Mercurio e Marte saranno in Leone mentre Venere assieme al Nodo Lunare ed al Sole si troveranno nel segno del Cancro.

Cancro galante

Ariete: ostinate. Le copiose dissonanze planetarie, con le sole eccezioni marziali e mercuriali, porteranno probabilmente i nati del segno ad assumere un comportamento ostinato anche qualora dovesse risultare eccessivo ad alcuni.

Toro: energie 'flop'. Lo scontro Terra-Fuoco in onda in questi sette giorni li vedrà protagonisti in negativo in quanto, con ogni probabilità, avviseranno una certa fiacchezza a causa delle scarse energie di cui potranno disporre.

Gemelli: intuizioni. Mercurio e Nettuno 'lavoreranno' uniti per favorire i nati Gemelli sotto l'aspetto mentale rendendoli, c'è da scommetterci, lungimiranti ed estremamente intuitivi sia col partner e coi colleghi di lavoro.

Cancro: galanti. L'amato ne sarà sicuramente entusiasta dell'atteggiamento 'romanzato' dei nati del segno questa settimana. Dai fiori freschi la mattina sino, nei casi più estremi, alle serenate fuori dalla finestra.

Leone tenace

Leone: tenaci. Gli Astri questa calda settimana forniranno, con tutta probabilità, un bottino d'energia di tutto rispetto ai nativi che focalizzeranno i loro sforzi nei progetti in essere, ricavandone copiose soddisfazioni.

Vergine: attriti lavorativi. Un collega o il capo potrebbero avere qualche ramanzina da fare ai nati del segno, specialmente mercoledì e giovedì, in merito ai loro ultimi comportamenti nell'ambiente di lavoro.

Bilancia: divertimento. Settimana dove i nati Bilancia ameranno spostarsi da un posto all'altro, con gli amici o col partner, cercando di divertirsi e sgombrare la mente dai cattivi pensieri.

Scorpione: perplessi. Qualche contrasto amoroso sarà da mettere in conto per i nativi che, probabilmente, sino a venerdì saranno perplessi circa i movimenti dell'amato. Lieve schiarita umorale nel weekend.

Pesci geloso

Sagittario: amore 'flop'. Sette giorni in cui i nati Sagittario potrebbero mettere sotto la lente d'ingrandimento i rapporti amicali e sentimentali. Ciò che non gli andrà a genio lo esterneranno d'impatto, specialmente in amore.

Capricorno: incontentabili. Desidereranno la 'Luna' ma il partner si stuferà presto dei loro capricci, già da mercoledì, facendogli probabilmente una doverosa 'lavata di capo'.

Acquario: determinati. Visto che l'ambito amoroso non desterà particolari preoccupazioni i nativi decideranno, con ogni probabilità, di focalizzarsi sulle vicende lavorative mettendosi a lavorare a testa bassa.

Pesci: gelosi. Un messaggio o una telefonata ricevute dall'amato potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che probabilmente scateneranno un polverone dialettico scoprendosi estremamente gelosi.