Per voi nativi del segno dell'Acquario, settembre vi farà ritornare indietro nel passato con vecchie amicizie e vecchi amori tutti da riscoprire, da apprezzare e da estrapolare, tanto divertimento e un pizzico di nostalgia. D'altro canto, sul piano lavorativo ci saranno novità ed occasioni che saranno determinanti per i vostri personali balzi in avanti, sia per quanto riguarda la carriera in sé che l'aspetto economico.

Insomma, questo mese sarà uno di quelli che vi lascerà estasiati, che vi regalerà emozioni imperdibili, soprattutto all'interno della cerchia affettiva e sentimentale

Amore e affetti

All'interno della coppia non saranno previsti dei litigi o delle incomprensioni mandate avanti nel tempo, ma verso la metà del mese potrebbero sorgere dei quesiti riguardanti alla vostra personale libertà, su quanta ne avete davvero a vostra disposizione e se avrete o meno intenzione di prendervela tutta o di condividerla con il vostro partner attuale.

Per voi single, il consiglio sarà quello di prestare la massima attenzione alle amicizie, perché qualcuna di queste potrebbe prendere una piega sentimentale del tutto inaspettata. Guardatevi attorno e cercate di comprendere i segnali giusti, perché ci saranno anche un sacco di fraintendimenti da affrontare.

Lavoro e studio

Sul posto di lavoro vi siete dati da fare, forse più di ogni altro presente e più di ogni altro collega, ed effettivamente settembre potrebbe iniziare con il verso sbagliato per quanto riguarda il fattore disturbante dello stress.

Però i vostri sforzi verranno ampiamente premiati: che si tratti di una promozione o di un aumento pecuniario, ogni cosa procederà meglio di quanto vi aspettavate. Quindi non preoccupatevi di qualche ostacolo o cavillo che potrebbe essere fortemente insidioso.

Per voi ancora alla ricerca di una occupazione, il mese di settembre sarà uno dei più favorevoli per trovare il lavoro che, anche se non farà esattamente al caso vostro, vi regalerà una discreta autonomia ed indipendenza.

Gli studi si riveleranno difficili, e i rientri a scuola o all'università parecchio faticosi. Però saprete come rimediare questa situazione nell'arco di pochissimi giorni, e di riprendere il ritmo senza subire eccessiva tensione.

Fortuna e salute

La fortuna girerà soprattutto in favore degli aspetti più pratici, come il lavoro e le finanze, ma vi darà anche delle emozioni che perdureranno per tutto il mese.

Appunto, riguardo al lavoro, potrebbero sorgere dei periodi di stress che però non comprometteranno in alcun modo la salute di per sé. Eventuali acciacchi saranno dovuti soprattutto al clima che cambierà progressivamente.