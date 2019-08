Per voi nativi del segno dei Pesci, gli ultimi mesi avete cercato una pace ed una solitudine che però non sono arrivate, oppure non sono state come voi desideravate. Settembre vi darà l'occasione di rilassarvi in solitaria, di godervi i piccoli successi economici che il lavoro vi darà con del tempo libero da dedicare interamente ai vostri passatempi preferiti. Lettura, cinema e musica saranno i vostri compagni di viaggio verso la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, ancora di più se le prime piogge vi costringeranno a rimanere in casa o al chiuso.

Amore e affetti

La situazione all'interno della vostra relazione è stabile, e probabilmente un po' troppo monotona e ripetitiva, per niente di aiuto alla vostra latente voglia di fare qualcosa di diverso. Dovrete prendere in mano le redini della coppia, magari decidendo cosa fare, se dare un po' più di vitalità alla vostra storia d'amore oppure lasciarla recedere in favore delle vostre priorità. Di certo, non dovrete assolutamente lasciare le cose così come sono in questo momento: potrebbe essere fortemente deleterio.

Per voi single ci potrebbero essere alcune possibilità che però dovrete sfruttare al massimo con le vostre doti seduttive. Non ci sarà niente di garantito, ma almeno ci avrete provato.

Lavoro e studio

State affrontando un duro lavoro a cui voi non siete abituati, ma i compensi arriveranno ed anche abbastanza redditizi. Ci sono però alcune pecche che dovranno essere sanate il prima possibile, come qualche collega molesto o il capo che sta riprendendovi per qualche vostro personale colpo di testa che fareste meglio a non commettere.

Voi alla ricerca di un lavoro avrete delle possibilità più che concrete, nonostante questo si prospetta un periodo monotono su questo punto di vista. I colloqui non mancheranno, così come i periodi di prova, ma sarà alla fine del mese che vedrete cosa accadrà effettivamente a questo aspetto della vostra vita.

Gli studi vi faranno ritornare alla realtà nuda e cruda, e ci vorranno dei giorni prima che riusciate a fare qualche movimento di assestamento. L'importante è che vi dedichiate agli studi anima e corpo, e che non lasciate che gli esami vadano come vadano: puntate al massimo senza esagerare.

Fortuna e salute

L'amore non avrà l'appoggio della fortuna come voi desiderate, ma il lavoro di certo non deluderà qualche vostra aspettativa anche se non ci saranno giorni tutti uguali in tal senso. Lo stress interesserà di più gli studenti, ma qualche giorno darà del filo da torcere anche ai lavoratori. Mal di testa sempre in agguato, sarà necessario armarsi di molto riposo e di una alimentazione più sana.