Siamo giunti al giro di boa della seconda settimana di agosto. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo per il giorno 8 agosto, giornata che vedrà il Leone fare i conti con la Luna opposta, per questo motivo non mancheranno ritardi. Tensioni, invece, in amore per l'Acquario. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: questa giornata non sarà esaltante per l'amore, ma da domani andrà meglio. Cercate di capire che cosa infastidisce la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro ascoltate con attenzione ciò che dicono gli altri e non lasciate troppo spazio all'orgoglio.

Toro: in questo giornata attenzione alle parole di troppo. Con Acquario e Scorpione ci potranno essere perplessità. Nel lavoro, se svolgete un'attività come dipendente c'è necessità di fare scelte nuove.

Gemelli: in questa giornata il momento migliore per i sentimenti lo vivrete in serata, ma attenzione che, da domani, qualcosa non andrà come avreste voluto. Nel lavoro non abbiate paura di misurarvi con qualcosa di nuovo. Forza per il fisico.

Cancro: in questo momento oroscopo positivo per l'amore, risolverete qualche piccolo problema nato nella settimana scorsa. A livello lavorativo le attività libere sono favorite, tuttavia è tutto molto faticoso e rallentato.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che nasce con la Luna opposta, per questo saranno possibili scontri e ritardi. Nel lavoro è più facile che qualcuno sia stanco e nervoso.

Vergine: queste giornate mettono un po' di agitazione nella coppia, cercate di essere chiari nei rapporti. Nel lavoro, se avete un'attività commerciale è arrivato il momento di parlare e di dire quello che pensate. Calo per il fisico.

Bilancia: per i sentimenti giornata positiva da sfruttare. Ci sono problemi da risolvere nel lavoro, qualcuno potrebbe subire un attacco dal proprio capo, attenzione per questo alle collaborazioni.

Scorpione: in questo momento la coppia chiede qualcosa in più in amore, con la Luna nel segno le intuizioni però sono buone. Nel lavoro siete molto stanchi, praticamente esausti, troppe le pressioni dall'esterno.

Giornata di lieve calo per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti questo è un cielo molto intrigante che coinvolge il vostro segno in questi giorni. A livello lavorativo potreste sentirvi molto attivi, è importante, per questo, ristabilire una gerarchia. Recupero per il fisico.

Capricorno: arrivano giornate utili per i sentimenti. Chi è rimasto fermo da troppo tempo deve cercare di scrollarsi di dosso questo momento di calo.

Nel lavoro, se c'è stato un blocco si potrà superare.

Acquario: questa non sarà una giornata facile per i sentimenti perché potreste sentirvi nervosi e agitati. Nel lavoro rimandate tutto a domani. Evitate di fare troppo.

Pesci: gli amori che nascono in questo periodo sono superficiali, non bisogna fare progetti senza avere conferme. Belle le opportunità nel lavoro. Non mancheranno buoni momenti.