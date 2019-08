Per voi nativi del segno dello Scorpione, il mese di settembre 2019 sarà di decisioni importanti da prendere. Dovrete fare con voi stessi il patto di uscire da questa spirale fatta di malumore, di incertezza e debolezza per fare spazio al vostro vero modo di essere, ovvero quello forte ed indomito che non si lascia sopraffare dalla minima difficoltà, ma che reagisce pungendo pericolosamente ma sempre mantenendo una sensibilità esemplare. Siate quindi forti ma sensibili, coraggiosi ma anche teneri.

Amore e affetti

All'interno della coppia, la vostra relazione non sta andando molto bene. Ultimamente siete stati presi dai vostri problemi personali e dal malumore, dunque non avete fatto attenzione al partner, e l'altro lo avrà sicuramente notato. Questo atteggiamento vi ha progressivamente allontanati, quindi il mese di settembre vi metterà davanti ad un bivio: lavorare bene per far progredire il vostro rapporto oppure prendervi una pausa di riflessione.

Se opterete per questa scelta, sappiate che dovrete impegnarvi ad essere seri, perché troncare con pochi complimenti non sarà una scelta saggia.

Per voi single, il periodo migliore si collocherà nel mezzo del mese di settembre, ma soltanto per delle avventure di poco conto. Saranno quindi esclusi gli inizi di relazioni che si prospettano essere durature.

Lavoro e studio

Il lavoro in questo periodo è stato spesso ostacolato dai vostri stessi colleghi, con qualche dispetto che vi ha fatto perdere non solo l'illusione di un eventuale lavoro di squadra, ma anche qualche progetto su cui avete dedicato parecchio del vostro tempo e delle vostre energie.

Il consiglio per settembre è quello di lasciar perdere e di proseguire con i vostri affari, soprattutto in solitaria per non avere altre delusioni e soprattutto per non perdere guadagni importanti.

Voi alla ricerca di un impiego, vi sentirete leggermente scoraggiati, ma dovrete assolutamente continuare a cercare e non piangervi addosso. Fatevi anche aiutare.

Gli studi saranno fra le poche cose favorite per il vostro segno, quindi dateci dentro senza il minimo tentennamento o il minimo sentore di pigrizia.

Fortuna e salute

Durante il mese di settembre, ogni cosa sarà nelle vostre mani, quindi la fortuna potrebbe dipendere esclusivamente da voi, dalle vostre capacità di ragionamento e di azione e dalla vostra voglia o meno di consolidare i rapporti interpersonali.

La salute va bene, ma spesso la vostra costante insofferenza vi varrà dei fraintendimenti in tal senso. Non ci saranno quindi problemi per quanto riguarda questo ambito, dovrete più che altro lavorare su ciò che vi rende felici o meno.