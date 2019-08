Per voi nativi del segno della Bilancia, settembre sarà il mese dedicato ai progetti, alle idee che non rimarranno tali, ma che anzi si svilupperanno nella vita concreta regalandovi moltissime novità per molti aspetti della vostra vita. Questa prospettiva però vi riserverà del tempo e delle energie per riflettere moltissimo, e questa per voi sarà la parte più detestata e “faticosa”. Ma in questo modo potrete finalmente conoscere cosa volete realmente da questo autunno, in particolare da questo settembre.

Amore e affetti

Nella coppia non c'è più affiatamento, nemmeno più quell'intesa di una volta, tanto che potreste avviare delle decisioni che però avrete paura di prendere in modo concreto. Dovrete capire se questa situazione vi piace così com'è oppure se sarà arrivato il momento di scoprire le carte, sia da parte vostra che della vostra dolce metà. Le occasioni per riprendere in mano il vostro rapporto e curarlo però saranno minori.

Per quanto riguarda voi single, al momento non vorrete dedicarvi ad una persona in particolare, al massimo potreste farlo con qualche relazione breve. Il problema è che per ora avrete altre priorità alle quali non vorrete sottrarre del tempo.

Lavoro e studio

Il lavoro ha avuto di che darvi da fare, e settembre vi darà molti momenti vuoti che voi dovrete assolutamente riempire con le vostre idee interessanti.

Ci dovrà essere da parte vostra una grande elaborazione di idee progettuali, scegliendo e selezionando quelle più fattibili, quelle che potranno trovare maggiore concretezza rispetto ad altre. Cercate comunque di non osare più del dovuto, dal momento che ora la vostra priorità dovranno essere anche e soprattutto i guadagni.

Voi ancora in cerca di un lavoro, vi sentirete un po' afflitti per questo periodo, probabilmente non avrete ancora ricevuto nessuna proposta allettante.

Il consiglio è quello di combattere, di non lasciarvi prendere dalla delusione e continuare la ricerca: presto qualcosa arriverà.

Qualche difficoltà nel riprendere gli studi, ma tutto sommato sarete abbastanza contenti di mettervi nuovamente alla prova con le sfide che vi attendono sui banchi di scuola o di università.

Fortuna e salute

Stavolta la fortuna dipenderà interamente da voi, sia dal punto di vista amoroso che da quello lavorativo.

Ovviamente gli astri saranno dalla vostra, ma lasceranno a voi i compiti principali da portare a termine con grinta ed entusiasmo.

La salute non brillerà particolarmente a causa dei primi malanni di stagione o di malesseri passeggeri. Vi basterà comunque tenere sotto controllo eventuali acciacchi e non ci saranno problemi rilevanti.