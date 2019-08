Durante la settimana che va dal 9 al 15 settembre 2019 troveremo la Luna in spostamento dal Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, sino ai gradi del segno dell'Ariete. Venere e Mercurio, inizialmente nel segno della Vergine assieme al Sole ed a Marte, si sposteranno nell'orbita della Bilancia. Urano rimarrà in Toro, così come il Nodo Lunare sul segno del Cancro. Il tutto mentre Netturno permarrà in Pesci e Giove nel segno del Sagittario.

Gemelli brioso

Ariete: perplessi. Il comportamento del partner potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che vestiranno i panni dei detective per l'occasione. Nel weekend, complice la Luna nel segno, si accorgeranno di aver preso lucciole per lanterne.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà scarno, rendendo quindi i nati Toro fiacchi e svogliati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Amore in stand-by.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno grazie allo sbarco nell'Elemento del duetto Venere-Mercurio. Le donne del segno, fascinose più che mai, non passeranno di certo inosservate.

Cancro: amore 'flop'. Le vicende amorose potrebbero dare del filo da torcere ai nativi durante questa settimana. Troppe le asperità in onda perchè possano sperare in un clima di serenità nel focolare domestico.

Shopping per Bilancia

Leone: progettuali. Sette giorni utili ai nativi per ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare sul campo lavorativo, specialmente per i lavoratori autonomi. Idee da preservare per sfoderarle al momento opportuno.

Vergine: distratti. Mercurio si sposta in Bilancia appannando, con tutta probabilità, l'acume dei nati Vergine. Chi lavora alle dipendenze altrui potrebbe essere vittima di qualche distrazione che non sfuggirà ai colleghi.

Bilancia: shopping. Il focus settimanale dei nativi potrebbe essere rappresentato da uno o più acquisti messi in cantiere da tempo. Shopping soddisfacente anche per il portafoglio, che non ne uscirà svuotato.

Scorpione: lavoro 'flop'. Nell'ultimo periodo i nati Scorpione potrebbero aver optato per una scelta lavorativa apparentemente allettante, la quale però adesso si rivelerà probabilmente meno eccezionale di come pensavano.

Acquario creativo

Sagittario: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie di questa settimana potrebbero mettere di cattivo umore i nati del segno e, di conseguenza, renderli inclini al nervosismo specialmente nel rapporto con la persona amata.

Capricorno: famiglia d'origine. I nati Capricorno, con ogni probabilità, dovranno risolvere una questione legata alla famiglia originaria. Potrebbe trattarsi di una cosa di poco conto, ma il loro supporto sarà essenziale.

Acquario: creativi. Mercurio bilancino donerà ai nativi un'ottima dose di creatività che potranno indirizzare nei loro progetti lavorativi in essere. Favoriti coloro che operano nell'ambito artistico.

Pesci: attriti amorosi. Qualche discussione, specialmente da giovedì a domenica mattina, sarà più che probabile con questo Stellium. Sarà bene che i nativi sfoderino la loro diplomazia in modo da evitare, ove possibile, le ramanzine del partner.