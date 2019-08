Quando un pianeta cambia posizione nello zodiaco fonde la sua energia con quello del segno che lo ospita: Marte è in Vergine dal 18 agosto al 4 ottobre.

E come nel cambio di tonalità di un cantante durante una performance, così cambia il modo in cui la sua energia verrà impiegata per compiere la sua azione. In tutto ciò il Sole del segno che ospita il passaggio, diventa il direttore d'orchestra di questo concerto.

Come per tutti i transiti, questo cambio nel modo di agire del pianeta ha sia dei punti di forza, che faciliteranno chi riceve il transito positivamente, sia delle sfide che non sempre siamo in grado di affrontare nel migliore dei modi.

Cosa fare dunque per vivere al meglio un transito senza vivere nella paura? Capire quali sono le energie coinvolte nel transito cercando di non soccombere ai lati più negativi dello stesso come potrebbe essere l'aggressività, la pignoleria, la troppa autoaffermazione del sé a discapito degli altri, l'essere troppo euforici e viaggiare spediti in una direzione senza pensare alle conseguenze.

I transiti disarmonici, quadrature ed opposizioni, ci pongono davanti delle sfide per evolverci e sono dunque utili tanto quanto quelli armonici, trigoni e sestili, che ci permettono invece di godere di un qualche aiuto in più.

L'energia di Marte si piega alla razionalità dei valori della Vergine

Un Marte strategico, che si muove dietro le quinte, fa ribollire nel profondo dell'anima un'aggressività latente ed in qualche caso potrà esplodere ma con una lucidità che non gli è propria.

L'azione che è propria del pianeta Marte sarà lenta, ma non bloccata, oseremmo dire che avverrà a piccoli passi ma tenacemente fino a raggiungere il proprio obiettivo. Sarà un Marte molto efficiente per chi saprà prendere un bel respiro e mantenere un comportamento freddo e razionale ed un'attenzione certosina per i dettagli. Per gli altri invece la pignoleria sfocerà in situazioni irritanti nel migliore dei casi, quindi occhio!

Ne beneficeranno in primis i segni di terra, soprattutto le prime decadi, già alle prese col trigono di Urano in Toro, che si andrà a sommare a questo passaggio.

Gli Scorpioni e gli Acquario sentiranno un certo sollievo liberandosi del peso ingombrante della sua energia in Leone. Soprattutto gli Acquario dopo tanto nervosismo e polemica incontrollata verso gli altri saranno più miti e tranquilli.

Transito meno sereno per Gemelli (discussioni in famiglia), Sagittario (pesantezza in campo lavorativo) e Pesci (tanta tanta insofferenza e polemica nel rapporto di coppia), in quanto questa nuova posizione di Marte andrà a scontrarsi con l'energia di Giove che ha ripreso la sua corsa in moto diretto.

Di particolare interesse per gli amici del Cancro e per chi ha valori importanti in questo segno.

Questo viaggio di Marte in Vergine aiuta a mettere le cose chiaro e dirle esattamente come stanno, senza più girarci intorno: attenzione a non esagerare però! Sarete più obiettivi verso la realtà e questo vi porterà a scendere a meno compromessi perché sapete quanto valete.

Gli altri segni, che non saranno coinvolti con aspetti di particolare importanza, percepiranno comunque gli effetti descritti all'inizio dell'articolo e potranno farne buon uso.