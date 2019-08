Ai nativi del segno della Vergine questo settembre 2019 regalerà qualcosa di nuovo, di innovativo, che rappresenterà una rottura rispetto al passato (di qualunque cosa si tratti) e che permetterà di fare nuove cose ed esplorare nuove sensazioni. Se ci sono situazioni in cui è necessario un lungo ed aperto dialogo occorrerà chiamare a raccolta tutta la propria volontà e perspicacia per risolverle al più presto. È bene non lasciare nulla in sospeso, soprattutto le questioni più importanti.

Amore e affetti

All'interno della coppia in questo mese che farà affacciare all'autunno ci sarà ogni buon proposito per non litigare inutilmente o comunque per questioni banali. Ci saranno quindi anche dei passi avanti, in tal senso. Se però la situazione non si prospetterà come voi desiderate, allora fareste meglio ad arrivare a decisioni un po' più nette e definitive, dal momento che rimanere nella stessa relazione in queste condizioni per voi potrebbe essere soltanto deleterio.

Per voi single, il periodo migliore è da ricercare durante gli ultimi giorni del mese. Infatti, le conoscenze o gli amori che sbocceranno in questo periodo, saranno quelli più emozionanti e dirompenti, che vi coinvolgeranno in un modo completamente diverso dalle vostre relazioni passate.

Lavoro e studio

Settembre sarà un mese in cui esternerete la vostra capacità sul fronte lavorativo e non soltanto con i fatti.

Farete comprendere senza mezzi termini l'importanza del vostro lavoro e della vostra arguzia. Le cose risulteranno ampliate, in particolare, se il vostro settore è quello turistico o balneare: sono questi due ambiti, infatti, che potrebbero dare maggiore slancio alla vostra remunerazione economica facendovi guadagnare molto.

Per voi alla ricerca di un impiego, settembre offre valide possibilità che dovrete afferrare al volo, quindi fin dall'inizio del mese non perdete tempo prezioso.

Riprendere a studiare sarà una fatica, ma sicuramente partirete con il piede giusto e con una buona dose di autoironia. Siete intelligenti e perspicaci, quindi anche se dovrete affrontare argomenti più difficili per voi non saranno un problema rilevante.

Fortuna e salute

Lo stress sarà decisamente in calo, ed anche l'aspetto della salute non vi darà pensieri. Vi state riprendendo e, se avete avuto qualche malessere fisico, le cose stanno nettamente migliorando, tanto che a settembre sarete praticamente come nuovi.

Quindi la fortuna, oltre a vertere sulla salute, avrà delle ripercussioni positive su molti aspetti della vostra vita, in particolare quello lavorativo che subirà molto questi influssi positivi.