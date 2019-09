L'Oroscopo del giorno 30 settembre è abbastanza promettente. Nell'ultimo giorno del mese tante cose sono destinate ad accadere. Non solo in amore e negli affari si registrano importanti influenze, ma anche nel lavoro e nelle faccende domestiche. Qualcuno avrà a che fare con una chiamata di un parente mentre altri avranno poca voglia di recarsi sul posto di lavoro o di studio. Comunque sia, le ore passeranno senza freni. Scopriamo le previsioni degli astri di questi interessante lunedì di fine settembre.

Oroscopo lunedì 30 settembre, classifica segni flop

12° Capricorno – Se in questa giornata volete svolgere tutte le cose che avete messo nella lista, sarà meglio iniziare dal mattino, molto presto. Per organizzare tutto, siete in ritardo già dal mattino. Ci sono troppe questioni da risolvere e troppe attività materiali. L’unica soluzione è chiedere aiuto. C’è qualcuno con le mani in mano che potrebbero tornarvi utile.

11° Scorpione – Se parlate troppo di lavoro o dei vostri piani, potreste annoiare le persone che vi sono vicino. Specialmente in questa giornata, meditate un po', non stressate gli amici i colleghi o il partner. Spesso siete presi da cose così coinvolgenti che vorreste che tutti ne facessero parte. Purtroppo non è così, infatti molti cominciano ad evitarvi.

10° Sagittario – Di solito siete curiosi e non vi piace fermarvi all'apparenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Meglio approfondire certi aspetti con coloro che vi espongono progetti poco chiari. Tale atteggiamento va bene per qualsiasi altra questione. Dovete pretendere di saperne di più è non fermarvi al primo passaggio.

9° Pesci – Anche se vi sembra che tutti ce l’abbiano con voi, non fatevi ingannare dai primi intoppi della giornata. È normale incontrare alcune difficoltà di prima mattina. In serata tante cose si risolveranno, sarete più rilassati e positivi.

Comunque sia troverete sempre una persona disponibile nei vostri confronti.

8° Cancro – Se in questa giornata continuate ad essere impazienti e privi di senso pratico dovete fare salti mortali per ripristinare le situazioni che nei giorni scorsi avete complicato. Volete fare tutto da soli e senza il minimo sforzo. Cercate di rilassarvi e andate piano piano con cautela verso l’obiettivo.

7° Ariete – Se siete preoccupati per la vostra carriera, non dovreste tenere tutto per voi.

Questa di lunedì è la giornata giusta per confidarvi con qualcuno che può aiutarvi o solo consigliarvi il modo migliore per venirne fuori. Magari tali problemi potrebbero essere frutto della vostra fantasia. Spesso avete la tendenza ad ingigantire ogni cosa.

Classifica segni top, l'oroscopo del 30 settembre

6° Gemelli – Siete convinti che sia meglio non approfondire certe emozioni, ma così facendo non sarete mai pronti a condividere qualcosa con gli altri.

Se qualcuno vi chiede di essere più amorevoli o più affettuosi, fatelo e basta. Di certo ne avrete beneficio e non svantaggio.

5° Bilancia – Dovete essere attenti e vigili su tutto ciò che fate, ma soprattutto dovete correre e sbrigarvi senza farvi rallentare. Chi vi sta intorno ha bisogno di persone che sanno ciò che fanno e calcolano bene i tempi. Il modo in cui lo fate non è in discussione perché ne siete all'altezza. Non deludete una persona che vi è vicina.

4° Vergine – La vostra creatività, in questa giornata, potrebbe portavi a considerare un progetto differente da come lo vedono gli altri, questo vi porterà a fare delle scelte. Proprio per il vostro coraggio ed il salto di qualità che avete affrontato da soli e con coraggio, le persone intorno inizieranno ad avere più stima di voi.

3° Leone – L'oroscopo del 30 settembre dice che avrete una seconda possibilità sia in amore che nel lavoro. Tale opportunità cercate di prenderla al volo e non lasciatevela scappare. Qualsiasi cosa decidiate di fare sarà di certo la scelta migliore.

2° Toro – È una giornata positiva nei confronti della vita e di qualsiasi persona che vi sta attorno. Caso strano, sopportate anche coloro che normalmente non tollerate. Magari state affrontando una crescita che vi renderà migliori. Qualsiasi strada prendete sarà uno scoglio superato.

1° Acquario – Di solito svolgete le vostre attività con grande passione, ma soltanto se poi siete certi di avere un riscontro. Oggi se non vi impegnate non potete pretendere nulla. Dovete sempre fare il vostro meglio, la vita mette alla prova e non è detto che ogni volta ci sia un vantaggio da ottenere. A volte dovete ringraziare anche se le cose restano semplicemente come sono.