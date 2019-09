Lunedì 30 settembre 2019 troviamo la Luna in Scorpione mentre Mercurio, Marte, il Sole e Venere nei gradi della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno sarà nel segno dei Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: focosi. I Pianeti nel loro Elemento premieranno, con ogni probabilità, la passionalità dei nativi sin dalle prime ore pomeridiane.

L'amato bene sarà entusiasta delle attenzioni che riceverà.

2° posto Gemelli: amore 'top'. Romanticismo e galanterie saranno più che probabili nell'ultimo giorno di settembre per i nati del segno. Gli Astri d'Aria, oltretutto, renderanno il clima sereno nel focolare domestico.

3° posto Leone: soddisfazioni lavorative. I nativi quest'oggi, c'è da scommetterci, riceveranno qualche soddisfacente gratifica professionale che li renderà oltremodo entusiasti.

I mezzani

4° posto Bilancia: tranquilli. Sino al 3 ottobre la tranquillità dovrebbe proseguire senza intoppi in casa Bilancia. Lunedì con ottimi influssi planetari sia sul versante amoroso che professionale.

5° posto Capricorno: routine. Giornata senza infamia e senza lode quella che, con tutta probabilità, attende i nati del segno. Dedicarsi al loro hobby preferito li aiuterà ad allontanare i pensieri malmostosi.

6° posto Pesci: a rilento. I progetti lavorativi in essere durante questa giornata potrebbero non andare al ritmo desiderato dai nati Pesci, anzi qualche rallentamento sarà più che probabile.

7° posto Sagittario: perplessi. Sul fronte amoroso qualcosa non andrà come previsto e, come conseguenza, i nati del segno non mancheranno di esternare le loro perplessità.

8° posto Vergine: spossati. Il bottino energetico del lunedì risulterà, c'è da scommetterci, scarno mettendo qualche ostacolo durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

9° posto Cancro: gelosi. Una vecchia fiamma del partner potrebbe far nuovamente capolino scatenando, con ogni probabilità, la furente gelosia dei nati Cancro che non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni in merito.

Ultime posizioni

10° posto Toro: distratti. La lucidità potrebbe venir meno in questa giornata per i nati Toro che avranno qualche difficoltà mentre svolgeranno le mansioni lavorative odierne.

Amore in stand-by.

11° posto Ariete: aggressivi. L'atteggiamento dei nati Ariete quest'oggi potrebbe non essere dei migliori, anzi. La loro aggressività emergerà prepotentemente e la probabilità di rovinare qualche rapporto personale sarà alto.

12° posto Scorpione: taciturni. La voglia di comunicare starà a zero perché i nativi preferiranno rimanere in totale silenzio anziché esternare il loro malcontento.

Mattinata più tranquilla.