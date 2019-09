L'Oroscopo dell'amore di coppia di lunedì moltiplica le sensazioni e rende le emozioni quasi magiche. Molto romantici e sensuali, Vergine, Bilancia, Toro. Gemelli, Sagittario e Acquario potranno beneficiare di un ritrovato benessere per far progredire la coppia in modo sognatore. Le configurazioni astrologiche non hanno dubbi e incrementano l'amore nelle relazioni a due, promettendo successi spettacolari nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo del 30 settembre

Ariete: alcune insoddisfazioni in coppia, forse dovute a tensioni familiari e dispiaceri, potrebbero creare anche qualche rottura inevitabile. I problemi si fanno sentire e scatenano litigi. Oltre a Sole e Venere, anche Luna è in opposizione e crea intralci nella relazione a due.

Toro: un temperamento ardente elargito da Urano sembra quasi incontenibile e potreste diventare burrascosi in coppia, rivoluzionando la relazione a due a caccia di novità che facciano sentire vivi e liberi.

Gemelli: un benessere affettivo viene garantito dalla posizione favorevole di Sole, Luna, Venere e Mercurio che dalla Bilancia vegliano sul vostro amore di coppia. Una buona intuizione sarà utile per concretizzare i progetti e splendidi momenti saranno garantiti da un magnetismo lunare che non passa inosservato al partner.

Cancro: alcune tensioni sono sprigionate da una Luna in posizione di quadratura che non fa scattare la piena sintonia con il partner.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In compenso però avrete Marte dalla vostra, che rende il comportamento brioso e frizzante, perfetto quindi per sdrammatizzare il tutto.

Leone: molto conciliatori in coppia, attingerete forza e giudizio dai pianeti presenti in Bilancia che garantiranno un nuovo equilibrio. Punterete molto sull'estetica vostra e sull'aspetto esteriore del partner, rincorrendo un ideale estetico che non tiene conto dei sentimenti.

Vergine: scherzosi e allegri, sarete molto comunicativi con il partner e questa allegria sarà anche contagiosa. Amerete molto e con abbondante intensità, rendendo ogni attimo unico grazie a un'audacia quasi aggressiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'amore diventa molto impulsivo e tenace con Venere, Sole e Marte molto vicini poiché in domicilio nella Vergine. Solo Mercurio riuscirà a smorzare questa carica audace, elargendo un nuovo equilibrio dettato da un acuto spirito di osservazione.

Scorpione: la carica energetica di Marte dalla Vergine e una razionalità fredda elargita da Saturno consolidano delle vittorie amorose in coppia che sono il risultato della vostra capacità di minimizzare ogni contrarietà, vivendo il presente con positività.

Sagittario: molto comprensivi con la persona amata, sentirete forte l'influsso venusiano che insieme a Giove, odia ogni volgarità e fa amare in modo intenso e molto raffinato.

Darete un peso rilevante all'amore, assorbendo ogni sensazione come una "spugna di emozioni".

Capricorno: alcune frustrazioni affettive forse sono sprigionate dai sacrifici che state facendo affinché la relazione amorosa progredisca nel modo giusto. Ma non lasciatevi andare a sensazioni troppo possessive, potreste cadere in crisi emotive pericolose.

Acquario: Venere elargisce fortuna dalla casa astrologica settima, un modo di sedurre molto dolce e garbato colpirà il cuore del partner che diventerà più amorevole nei vostri riguardi.

Pesci: cercate di rispettare prima voi stessi e dopo il partner, imparando a tenere conto di alcuni valori che forse avete ignorato per "quieto vivere". Potreste commettere degli errori di giudizio inscenati da Nettuno la cui energia viene resa blanda dai pianeti presenti in Bilancia.