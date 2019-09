La giornata di martedì 15 ottobre sarà un periodo di incertezze per i nativi del segno del Cancro: verrà posto dinanzi a delle scelte che saranno importanti in futuro.

Sul fronte lavorativo, i migliori di questa giornata saranno i nati del segno della Vergine e dello Scorpione, con molte collaborazioni vincenti e guadagni in arrivo. Il Sagittario e l'Acquario potrebbero dimostrarsi piuttosto schivi perché bisognosi dei loro spazi. A seguire, le previsioni degli astri della giornata di martedì, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete piuttosto freddi, probabilmente ci saranno inviti che declinerete e proposte che non verranno soddisfatte. Una giornata “no” che potrebbe essere comunque prolifica per una riflessione sul vostro passato.

Toro: avrete modo di rendervi conto della vostra situazione economica, che non sarà tanto rosea. Avete comunque ottime prospettive di riprendervi con alcuni progetti in corso sul posto di lavoro.

Gemelli: avrete troppo stress in accumulo, tanto che potreste avere in serbo un atteggiamento molto scontroso verso le persone che vi circondano. Sicuramente è una situazione che non durerà a lungo.

Cancro: sarete attirati da qualcuno al quale non saprete resistere, ma se siete in coppia dovete considerare di essere impegnati. Decidete voi cosa sarà giusto per voi, ma date peso ai vostri affetti.

Leone: molto attenti alla gestione del proprio lavoro, dovrete comunque anche considerare l'aspetto privato.

Il partner o le amicizie vi daranno di che pensare su alcune decisioni che avete preso recentemente.

Vergine: sarete in vena non solo di collaborare con i colleghi, ma anche di aiutarli in caso di bisogno. Arriveranno inoltre delle sorprese molto piacevoli, soprattutto da parte di chi vi ama e di chi vi è amico.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora molto occupati, vi sarete ritagliati dei momenti di relax che dovrete necessariamente utilizzare come tali.

Troppo nervosismo aleggerà nell'aria, quindi evitate chi ve lo alimenta.

Scorpione: guadagni. Avrete molte entrate di stampo economico che riusciranno almeno in parte a risolvere i vostri problemi. Il lavoro procederà a gonfie vele, ma dovrete superare qualche ostacolo di troppo.

Sagittario: preferirete avere dei vostri spazi in completa solitudine, così da rimettere in ordine le idee senza essere influenzati da nessuno.

In serata ci potrebbero essere delle belle novità in famiglia.

Capricorno: fantasiosi. Utilizzerete le vostre idee sul posto di lavoro per ravvivare una situazione che altrimenti sarebbe troppo noiosa e ripetitiva. Qualche piccolo sfizio vi darà l'occasione di prendervi cura di voi stessi.

Acquario: alla ricerca di serenità. Sarete in procinto di fare qualcosa per rasserenare il vostro animo. Un hobby o un viaggio potrebbero essere l'occasione adatta per estraniarvi per un po' dal caos che vi circonda.

Pesci: annoiati. Siete a corto di novità, di qualcosa che stimoli il vostro lavoro, quindi potreste incorrere in una noia di fondo che per forza di cose riempirete con qualche progetto più originale del solito.