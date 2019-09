Parte una nuova settimana, la prima del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 2 settembre 2019, giornata che vedrà la Bilancia con la Luna positiva nel segno che regalerà momenti positivi in amore. Per l'Acquario spese da tenere sotto controllo. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: in amore non mancherà un piccolo momento di disagio.

Il periodo nel complesso però è positivo. Nel lavoro sarà necessario mettere in chiaro tutte le questioni che vi interessano anche perché sta per arrivare un momento di forza.

Toro: per i sentimenti potrete approfittare di questo periodo positivo per le storie che non vanno; anche i nuovi incontri potranno essere rivelatori. Nel lavoro ci sarà la possibilità di ottenere un successo.

Gemelli: qualche dubbio in amore, la prima parte di settembre non sarà esaltante.

Nel lavoro, se c'è una causa in corso, arriveranno novità in merito. Recupero per il fisico.

Cancro: in amore giornata piuttosto nervosa per colpa della Luna in opposizione. A livello lavorativo, se dovete fare una proposta, meglio agire. Cercate di fare qualcosa di nuovo.

Leone: a livello sentimentale la mattinata è positiva. Nel lavoro, nuovi progetti importanti, anche se è probabile che ci sia già stato un incarico di un certo peso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: a livello sentimentale chi è rimasto solo e senza una storia deve credere di più nei sentimenti e non vivere sempre in maniera schiva. Nel lavoro si consoliderà la vostra posizione.

Previsioni e oroscopo 2 settembre 2019

Bilancia: la Luna nel segno regala emozioni forti. A livello lavorativo meglio evitare scontri, è consigliato lasciarsi scivolare le cose addosso.

Scorpione: in amore ci sarà una grande forza.

Le stelle saranno dalla vostra parte. Nel lavoro meglio evitare brusche discussioni. Le soluzioni non mancheranno.

Sagittario: per i sentimenti, giornata valida. Gli incontri sono favoriti ma anche i contatti sono interessanti. Ogni tanto avete voglia di modificare i vostri riferimenti sul lavoro.

Capricorno: per i sentimenti situazione migliore, ci sono buone opportunità proprio in questo periodo.

Attenzione solo alla Luna dissonante che potrebbe provocare stanchezza. Nel lavoro, se credete che alcune situazioni non funzionino, meglio non incaponirsi.

Acquario: a livello amoroso non è escluso che si possa presentare una persona che vi interessa. Nel lavoro c'è un momento di tensione che supererete, fate attenzione solo alle spese.

Pesci: in amore, situazione astrologica ancora agitata, dunque meglio evitare i conflitti.

A livello lavorativo molti dovranno fare un discorso chiaro a una persona che è stata vaga.