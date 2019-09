Il nono mese dell'anno è giunto. Leggiamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Di seguito, le stelle con l'amore, salute e lavoro e consigli per affrontare bene il mese di settembre 2019.

Nelle ultime settimane, i nati sotto il segno dello Scorpione hanno vissuto dei momenti di tensione, che hanno creato dei lievi disagi a livello psicofisico. È leggermente mancata la vitalità, necessaria per portare avanti alcune situazioni.

Con il concludersi del periodo di agosto, il recupero è però avvenuto ed è stato possibile recuperare vitalità. A livello sentimentale ultimamente la situazione è favorevole, ci sono stati dei conflitti nei mesi precedenti, ma al momento le coppie hanno ritrovato un proprio equilibrio. Nel lavoro, le situazioni da sistemare sono state affrontate anche se questo ha dato una lieve tristezza.

Nel mese in arrivo, a livello lavorativo ci saranno degli importanti inizi, è possibile che vi venga affidato un progetto importante da portare avanti.

In amore, con Venere dalla vostra parte andrà decisamente meglio. Recupero anche per quel che riguarda la forma fisica, a livello salutare riuscirete ad affrontare le cure necessarie per risollevare la vostra condizione fisica. Qualcuno, in questo periodo vivrà un momento di riscatto, le stelle sono decisamente vantaggiose.

Leggiamo nel dettaglio le previsioni con amore e lavoro per i nati Scorpione.

Oroscopo settembre: lavoro e amore per lo Scorpione

Se nell'ultimo periodo le stelle non sono state particolarmente favorevoli a livello sentimentale, ora si inizia una buona ripresa. Con Venere insieme a Mercurio a Marte ed il sole favorevoli per buona parte del mese, riuscirete decisamente a recuperare il vostro rapporto o a superare tristezze legate alle relazioni del passato. Soprattutto chi ha sofferto nell'ultimo periodo, desidera ricominciare da capo, anche con una nuova relazione.

Nel mese di ottobre aumenterà la passionalità e le relazioni realmente in crisi potranno essere chiuse ed arriveranno anche delle buone notizie.

A livello professionale, quello di settembre sarà un mese importante. Come anticipato, non mancheranno incarichi importanti da portare avanti e grazie alla fantastica posizione di Saturno nel segno, riuscirete avere le energie necessarie per ottenere successo.

A livello economico ci saranno diverse spese da affrontare, ma riuscirete anche ad ottenere aumenti di stipendio che vi faranno di certo comodo.

Nel prossimo mese poi ci saranno delle giornate, anche con Venere dalla vostra parte, importanti per affrontare anche dei nuovi percorsi, oltre agli incarichi precedenti.