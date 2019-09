Durante il mese di ottobre 2019 il Sole, Venere e Mercurio passeranno dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione, mentre Marte cambierà domicilio viaggiando dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone permarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Urano rimarrà nell'orbita del Toro, nel frattempo il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Pesci: calienti.

I nativi potranno contare su una buona dose di passionalità sul fronte amoroso che riceverà l'apprezzamento dell'amato bene. Opportunità extra per i lavoratori a chiamata del segno.

2° posto Scorpione: nuovi soci. Sul fronte lavorativo da giorno 10 ottobre i nati Scorpione potrebbero ricevere qualche allettante proposta di collaborazione. Passionalità a gonfie vele in coppia.

3° posto Cancro: finanze 'top'.

Dopo qualche grana economica che hanno dovuto sopportare nell'estate appena trascorsa, ecco che i nati del segno in questo periodo potranno probabilmente godere di una risalità in ambito finanziario.

I mezzani

4° posto Toro: novità professionali. Sebbene sul fronte amoroso vi sarà un clima gelido, i nati del segno potranno contare su buone novità sul fronte lavorativo dove un cambio gerarchico andrà a loro favore.

5° posto Acquario: flirt. Le conoscenze della prima settimana d'ottobre potrebbero divenire intriganti flirt il resto del mese se i nativi metteranno da parte l'estrema selettività che l'accoppiata Urano-Saturno vogliono imporgli.

6° posto Leone: gettare semi. Ottobre sarà, con ogni probabilità, un mese in cui i nati Leone dovranno gettare le basi del loro futuro sia amoroso che professionale senza, però, essere avari di risultati immediati.

7° posto Sagittario: tradimenti. Galvanizzati da Venere scorpionica i nati del segno potrebbero, anche se immersi in una relazione amorosa, gettarsi tra le braccia di uno/una spasimante occasionale.

8° posto Capricorno: progetti 'top'. I progetti professionali dei nativi avranno probabilmente il favore degli Astri ma decisamente meno favorevoli le previsioni sul fronte amoroso, dove potrebbero mettere in dubbio la loro relazione in essere.

9° posto Vergine: stand-by. Un mese di riflessioni e poca azione quello che, c'è da scommetterci, vivranno i nati Vergine. Da un lato non cercheranno nuove conoscenze e dall'altro saranno sconclusionati nelle faccende professionali.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: gelosi. Il comportamento del partner potrebbe far adirare non poco i nativi che, con tutta probabilità, non nasconderanno il loro malcontento, scatenando furiosi litigi durante il mese.

11° posto Gemelli: ambiguità. Qualcosa in coppia probabilmente non girerà a dovere e la pazienza dei nativi, come conseguenza, potrebbe venir meno troncando di netto la storia d'amore.

12° posto Bilancia: partenza 'top'. La prima settimana di ottobre andrà benone, specialmente sul versante amoroso, poi purtroppo gli Astri si faranno sfavorevoli e qualche ostacolo sarà da mettere in conto.