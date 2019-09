Nel mese di ottobre 2019 troveremo il cambio planetario di Mercurio, Venere ed il Sole che viaggeranno dalla Bilancia allo Scorpione rispettivamente nei giorni 3, 8 e 23 mentre Marte giorno 4 si sposterà dal segno della Vergine alla Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà stabile nell'orbita 'pescina'.

Sul podio

1° posto Cancro: finanze in crescita. L'accoppiata Venere-Mercurio nel loro Elemento dai primi giorni del mese favorirà, con ogni probabilità, il settore economico dei nativi, settore che riprenderà quota. Giorni fortunati: 3, 7, 8, 16, 23 e 30.

2° posto Scorpione: nuove collaborazioni. Nei mesi scorsi i nuovi percorsi lavorativi intrapresi dai nati Scorpione sono stati dispersivi e poco convincenti sul fronte finanziario.

Il trend dal giorno 10 potrebbe invertirsi, potrebbero spuntare all'improvviso dei papabili collaboratori. Giorni fortunati: 2, 3, 8, 11, 13, 19, 25 e 31.

3° posto Pesci: chiamate extra. I nativi che lavorano a chiamata potrebbero ricevere numerose proposte nella seconda parte del mese. La loro reticenza verso nuove mansioni, però, dovrà far spazio ad un atteggiamento più possibilista. Giorni fortunati: 18, 23, 25, 27 e 29.

I mezzani

4° posto Capricorno: progetti a gonfie vele. Durante il mese, il sostegno dei Pianeti lenti nel loro Elemento, Saturno ed Urano, si farà sentire andando probabilmente a favorire i lavoratori autonomi ed i loro progetti in essere. Giorni fortunati: 1, 9, 11, 14 e 31.

5° posto Toro: novità lavorative. Qualcosa nell'ambiente professionale dei nati Toro potrebbe inaspettatamente mutare nel mese di ottobre ma, con tutta probabilità, non si faranno trovare impreparati adattandosi anzitempo.

Giorni fortunati: 2, 9, 12, 14 e 27.

6° posto Leone: caparbi. Sebbene vi sia una Triade nell'Elemento Acqua il mese metterà in risalto la caparbietà leonina verso le inevitabili avversità quotidiane. Favoriti i lavoratori autonomi. Giorni fortunati: 4, 7 e 28.

7° posto Acquario: fortuna materiale. L'ultima settimana di ottobre potrebbe regalare qualche fortunata occasione per una vincita o un rimborso insperato che farebbero bene a non scialacquare in men che non si dica.

Giorni fortunati: 24, 26, dal 29 al 31.

8° posto Ariete: lavori differenti. I nativi in questo mese potrebbero avere a che fare con molte opportunità lavorative. Le mansioni saranno molteplici, è vero, ma non altrettanto soddisfacenti economicamente. Giorni fortunati: 11, 13 e 17.

9° posto Gemelli: cambio di rotta. L'ambiente lavorativo potrebbe divenire, tutto ad un tratto, ostico, creando scompiglio e disorientamento nei nati del segno. In alcuni casi sarà bene che optino per un nuovo lavoro. Giorni fortunati: 6, 9 e 22.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: sconclusionati. Cercheranno di portare a termine più progetti contemporaneamente con il serio rischio di vederne naufragare più di uno. Farebbero meglio a concentrarsi su un unico versante lavorativo. Giorni fortunati: 13 e 17.

11° posto Sagittario: stressati. Dopo un'estate decisamente faticosa, in questo mese invernale i nati Sagittario ne pagheranno, con ogni probabilità, lo scotto avvertendo una certa spossatezza e momenti di stress.

12° posto Bilancia: dalle stelle alle stalle. Tanto favorevole fu settembre quanto avverso sarà probabilmente ottobre per i nativi che dovranno far fronte a parecchi ostacoli sul fronte lavorativo. Nessuna giornata particolarmente fortunata.