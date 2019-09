Durante il mese di ottobre 2019 troveremo Mercurio, Venere ed il Sole passare dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione mentre Marte lascerà la Vergine per acclimatarsi nel segno successivo della Bilancia. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno in Pesci. Il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro, nel frattempo Urano sarà in Toro.

Sul podio

1° posto Pesci: focosi.

I nativi che vivono una relazione stabile, in questo mese, potranno godere di una spiccata propensione verso le arti amatorie, con grande soddisfazione del partner.

2° posto Scorpione: passionali. Mercurio e Venere nel segno, a cui si unirà il Sole a fine mese, doneranno un ottimo slancio passionale condito da note trasgressive ai nati Scorpione nel ménage di coppia.

3° posto Cancro: serenità. Dopo la turbolenta stagione estiva, ecco che ottobre si presenterà al cospetto dei nativi attraverso un clima più sereno ed affettuoso nel focolare domestico.

I mezzani

4° posto Bilancia: partenza sprint. Durante la prima settimana, le relazioni affettive andranno a gonfie vele con ottime probabilità di fare nuovi e stuzzicanti incontri. Meno esaltante il resto di ottobre.

5° posto Acquario: flirt. I single del segno, influenzati da Venere 'scorpionica', sollecitata dal favorevole Giove, avranno probabilmente più di una possibilità di tramutare una semplice conoscenza in un coinvolgente flirt.

6° posto Leone: tempo di semina. Solitamente il mese in questione non risulta troppo favorevole ai nativi ma in questo 2019 porterà, con ogni probabilità, un periodo fortunato per 'coltivare' rapporti che potranno diventare importanti col tempo.

7° posto Sagittario: scappatelle. Ai nati del segno, durante il decimo mese del 2019, piacerà essere sopra le righe, anche sul fronte amoroso, per questo potrebbero optare per una fugace scappatella anche se in coppia.

8° posto Capricorno: revisioni amorose. Nelle faccende di cuore potrebbe nascondersi qualche insidia inaspettata che i nati Capricorno farebbero bene a vagliare con attenzione, revisionando la loro storia amorosa in essere.

9° posto Toro: gelidi. Nel focolare domestico regnerà, c'è da scommetterci, un clima gelido, quasi privo di affetto, a causa delle copiose asperità planetarie in atto, capitanate da Venere 'scorpionica'.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: stand-by. Ottobre sarà, con ogni probabilità, un periodo in cui i nati del segno preferiranno dedicarsi ad altro piuttosto che alle vicende affettive. Probabili rotture di storie traballanti.

11° posto Ariete: gelosi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene susciterà probabilmente le ire dei nativi, specialmente con le configurazioni astrali della prima settimana.

Periodo di magra per i single del segno.

12° posto Gemelli: perplessi. Sia in coppia che single il mese d'ottobre desterà, con tutta probabilità, qualche perplessità di coppia tanto che, in alcuni casi limite, decideranno di porre categoricamente termine alla relazione.