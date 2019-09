Venerdì 13 settembre 2019 la Luna e Nettuno transiteranno nel segno dei Pesci mentre il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Venere, Mercurio, Marte ed il Sole transiteranno in Vergine con Urano che continuerà il suo moto in Toro.

Ariete sospettoso

Ariete: sospettosi. L'atteggiamento dell'amato bene verso un'altra persona potrebbe risultare ambiguo agli occhi dei nativi.

Scopriranno il fondamento dei loro sospetti già nelle ore serali.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con ogni probabilità, stracolmo e, di conseguenza, i nati Toro orienteranno tali forze nello svolgimento delle attività professionali.

Gemelli: routine. Venerdì senza novità e scossoni d sorta quello che potrebbero vivere i nati del segno. Farebbero bene ad ottimizzare tale apparente stasi per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Cancro: sereni. Il focolare domestico, grazie alla Luna pescina, potrà nuovamente godere di una ritrovata serenità con grande soddisfazione dell'amato bene. Lavoro in secondo piano.

Scorpione galante

Leone: amici. Il focus odierno dei nati nel segno del Leone sarà indirizzato verso le faccende amicali. Organizzeranno una cena a casa loro con amici di vecchia data che si rivelerà, con ogni probabilità, un grande successo

Vergine: stressati.

Tante le urgenze da portare a compimento per i nativi durante questa giornata ma, c'è da scommetterci, non si perderanno d'animo provando ugualmente ad ultimarle tutte. Lo stress li aspetterà dietro l'angolo.

Bilancia: lavoro 'top'. Venerdì in cui le faccende lavorative dei nati del segno andranno probabilmente a gonfie vele. I contrasti saranno, almeno momentaneamente, appianati e si respirerà un'aria più serena.

Scorpione: galanti. La congiunzione Luna-Nettuno renderà i nati Scorpione oltremodo galanti nelle relazioni affettive. Tali romanticherie faranno dimenticare al partner i musi lunghi dell'ultimo periodo.

Amore 'top' per Pesci

Sagittario: viaggi. Il pensiero odierno dei nativi potrebbe virare sui viaggi, sia che l'abbiano organizzato per tempo sia che siano in procinto di prenotarlo perché dopo gli stress estivi urge 'staccare la spina'.

Capricorno: famiglia originaria. Genitori o fratelli potrebbero reclamare l'attenzione dei nati del segno che, con ogni probabilità, non si tireranno indietro nel fornire il loro tempestivo supporto.

Acquario: gelosi. L'amato bene potrebbe assumere un atteggiamento affettuoso verso un amico o un ex che probabilmente farà storcere il naso ai nativi, fomentando la loro gelosia.

Pesci: amore 'top'.

Nettuno, opposto alla triade di Terra ma congiunto alla Luna, donerà splendidi influssi nelle questioni di cuore dei nati Pesci mettendo, però, qualche ostacolo di troppo nelle faccende lavorative.