Nella settimana dal 16 al 22 settembre 2019 troviamo Venere e Mercurio in Bilancia mentre il Sole e Marte saranno nel segno della Vergine. La Luna viaggerà dall'Ariete alla Bilancia nel frattempo Plutone e Saturno si troveranno nell'orbita del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno stabile nel segno dei Pesci.

Toro perplesso

Ariete: nervosi. Dalla padella alla brace, dallo Stellium di Terra dissonante al duetto Venere-Mercurio opposto in Bilancia che renderà, con ogni probabilità, difficoltose le faccende di cuore dei nativi che risulteranno oltremodo nervosi.

Toro: perplessi. Un amico potrebbe avere un atteggiamento ambiguo nei loro confronti ed i nativi, dopo la perplessità iniziale, vorranno vederci chiaro e chiederanno doverose spiegazioni alla persona in questione.

Gemelli: settimana 'flop'. Sia i Pianeti lenti che veloci saranno in netto contrasto col segno dei nativi. Sarà bene che si prendano qualche giorno di ferie, ove possibile, dedicandosi al relax più assoluto.

Cancro: weekend d'amore. Sino a venerdì le Stelle saranno decisamente avare con i nati del segno in cui probabilmente regnerà la routine. Weekend, invece, dove la focosità nell'alcova sarà da livelli record.

Shopping per Bilancia

Leone: progetti 'top'. I progetti messi in atto nell'ultimo periodo potrebbero dare i loro migliori frutti proprio a partire da questa settimana, complici gli Astri bilancini.

Farebbero bene a premere il piede sull'accelleratore per restare al passo dei concorrenti.

Vergine: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti, con ogni probabilità, risulterà scarno rendendo, di conseguenza, i nati Vergine svogliati e fiacchi durante lo svolgimento delle incombenze lavorative.

Bilancia: shopping. Un capo d'abbigliamento o un oggetto d'arredamento agognato da tempo potrebbe essere acquistato a partire da mercoledì.

Le finanze in ripresa agevoleranno l'acquisto senza che i nativi debbano rimpiangerlo.

Scorpione: puntigliosi. Nulla sfuggirà ai loro commenti pungenti questa settimana, specialmente dal 16 al 19, dove ad essere più bersagliati saranno gli amici di vecchia data ed il partner.

Acquisti per Acquario

Sagittario: inizio nervoso. Dopo tre giorni dove i nativi potrebbero essere inclini al nervosismo poi, fortunatamente, il loro tono umorale e la loro grinta si faranno sempre migliori col passare dei giorni.

Capricorno: taciturni. Poca voglia di fare e comunicare durante questa settimana per i nati Capricorno che preferiranno restar zitti anzichè esternare brutalmente il loro malcontento.

Acquario: acquisti. L'ultimo modello di cellulare o personal computer è appena uscito ed i nativi, c'è da scommetterci, che non vorranno farselo scappare. Farebbero bene però a non spendere un occhio della testa per aggiudicarselo.

Pesci: vanitosi. Vorranno risplendere di luce propria risultando, c'è da scommetterci, oltremodo vanitosi. Tra l'estetista e la parrucchiera impiegheranno il weekend per la cura del corpo.