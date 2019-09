Venerdì 13 settembre 2019 la Luna e Nettuno stazioneranno in Pesci mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole si troveranno nell'orbita della Vergine. ll Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro con Plutone e Saturno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà stabile in Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro a gonfie vele. L'ambiente di lavoro godrà probabilmente di un clima sereno e le divergenze dei giorni scorsi saranno dimenticate.

Probabili gratificazioni morali ed economiche.

2° posto Pesci: amore in pole position. La congiunzione Luna-Nettuno sarà, con ogni probabilità, benevola per le faccende di cuore dei nativi dove vi saranno momenti dolci e affettuosi assieme al partner.

3° posto Sagittario: viaggiatori. Programmato o da programmare il pensiero dei nati Sagittario sarà orientato, con tutta probabilità, sui viaggi. Vorranno ricaricare le batterie energetiche dopo un'estate molto impegnata.

I mezzani

4° posto Scorpione: galanterie. L'amato bene potrà dirsi probabilmente soddisfatto delle attenzioni esclusive che riceverà. Venerdì di galanterie sino al pomeriggio e grande passionalità durante le ore serali.

5° posto Toro: pieni di energie. Sole e Marte nel loro Elemento non lesineranno la distribuzione di energie ai nati del segno che, di conseguenza, orienteranno sul fronte lavorativo ricavandone qualche soddisfazione immediata.

6° posto Cancro: tranquilli. Nel focolare domestico regnerà, c'è da scommetterci, la tranquillità dopo giorni di attriti, gelosie e nervosismi vari. Tale serenità servirà a rinsaldare il rapporto affettivo.

7° posto Leone: amicizie. Venerdì in cui i nativi vorranno probabilmente organizzare una cena, invitando alcuni amici di vecchia data. Tra pietanze esotiche e risate scanzonate si divertiranno molto.

8° posto Gemelli: routine. Giornata senza nessuna novità degna di nota quella che potrebbero trascorrere i nati Gemelli. Ritagliarsi ampi spazi di relax sarà un'ottima idea.

9° posto Vergine: affaccendati. Mercurio e Venere tra qualche ora lasceranno il loro segno e, prima di passare nel domicilio successivo, vorranno mettere sul cammino nativo qualche urgenza di troppo che potrebbe stressarli.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: urgenze familiari.

I nativi potrebbero essere chiamati a risolvere una questione famigliare spinosa e, con grande soddisfazione, riusciranno a venirne a capo.

11° posto Ariete: ambiguità. Alcuni gesti dell'amato bene con un amico o una 'vecchia fiamma' non andranno molto a genio ai nati Ariete. Sulle prime saranno soltanto sospettosi per poi, verso sera, chiedere spiegazioni.

12° posto Acquario: gelosie. L'atteggiamento affettuoso verso una terza persona da parte dell'amato bene scatenerà, con ogni probabilità, la gelosia dei nativi che difficilmente riusciranno a mantenere la calma.