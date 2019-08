Nel mese di settembre 2019 troviamo Mercurio, il Sole e Venere spostarsi dal segno della Vergine, dove invece resterà Marte, al segno della Bilancia mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove che rimarrà sull'orbita del Sagittario. Nettuno sarà stabile in Pesci ed Urano nel segno del Toro.

Amore

Nel mese scorso, complici le benevolenze astrali leonine, i nati del segno hanno probabilmente sperimentato un positivo trend negli affari di cuore.

I single del segno hanno fatto incetta di intriganti conoscenze e le coppie hanno goduto di un clima sereno nel focolare domestico. A settembre, però, coi Pianeti nel metodico segno della Vergine, il mood cambierà mettendo sul sentiero dei nativi qualche asperità fastidiosa. A pagarne maggiormente le conseguenze sarà, con ogni probabilità, chi vive una relazione traballante perchè il partner avrà un atteggiamento ambiguo inaspettatamente.

Sulle prime i nati Bilancia taceranno aspettando la fine del mese per verificare se i loro sospetti siano fondati, ed in caso di riscontro positivo daranno l'immediato benservito all'ormai ex amato bene.

Lavoro

Dall'inizio del 2019 l'ambiente lavorativo in generale ha sempre subito la pesante influenza del duetto Saturno-Urano di Terra. Adesso che per buona parte del mese vi è una retrogradazione di entrambi l'impatto sulle loro faccende lavorative verrà smorzato e potranno finalmente godere di una ritrovata armonia con capi e colleghi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Poco floride le aspettative di trovare un nuovo impiego per gli inoccupati del segno che farebbero meglio a sfruttare tali stasi astrale per istruirsi da autodidatta nella mansione che prediligono, in modo da farsi trovare più preparati per il ben più favorevole ottobre. Una nota a parte va fatta per l'ambito finanziario che probabilmente non navigherà in acque tranquille. Le scelte e gli acquisti estivi, spesso 'fuori portata', dovranno per forza di cose far stringere la cinghia ai nativi specialmente per i primi venti giorni di settembre.

Dal 21 potranno, finalmente, tirare un sospiro di sollievo, vuoi per l'avvicinarsi dell'accredito dello stipendio, vuoi perchè le spese più gravose sono state già pagate. Settembre non sarà probabilmente favorevole a nessun genere di investimento o in cui si può puntare a qualsiasi gioco a premi, ma bensì dovrà essere un periodo di 'conservazione' in cui i nativi dovranno rinviare gli acquisti più imponenti al mese successivo, quando gli Astri, essendo il loro periodo, saranno più propensi a rendere agevoli.

Giorni fortunati: 19, 24, 26 e 27, 29.