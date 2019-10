Ha inizio una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute dell'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle di lunedì 28 ottobre 2019. Risorse in arrivo per i nati Pesci, giornata confusionale per il Toro mentre i nati sotto il segno del Leone vivranno un momento conflittuale.

Da Ariete a Vergine

Ariete: nella giornata di lunedì 28 ottobre in campo sentimentale potrete vivere delle buone emozioni, un amore potrebbe anche tornare.

Nel lavoro momento di recupero.

Toro: siate prudenti in questa giornata, soprattutto in campo sentimentale, cercate di non esporvi troppo. A livello lavorativo potreste essere sentirvi confusi.

Gemelli: a livello salutare vivrete un recupero psicofisico. Nel lavoro, in questo periodo, evitate cambiamenti drastici. Per quel che riguarda l'amore ci potrebbero essere delle crisi.

Cancro: momento favorevole per i sentimenti, alcune situazioni difficili potrebbero risolversi.

Recupero anche in campo lavorativo, sono in arrivo delle belle novità.

Leone: giornata nervosa in campo sentimentale, evitate polemiche eccessive con il partner. Nel lavoro, se desiderate fare dei cambiamenti, siate cauti.

Vergine: buona giornata per i nati sotto questo particolare segno. In campo lavorativo è un momento di fortuna per alcune modifiche riguardanti le vostre mansioni. In amore non mancheranno situazioni interessanti.

Le predizioni del 28 ottobre: da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarà una giornata interessante, nonostante delle tensioni in campo sentimentale. Nel lavoro, con il sole e la luna dalla vostra parte, sono arrivo delle risposte importanti.

Scorpione: questa giornata sarà piena di intuizioni, le stelle sono dalla vostra parte per quel che riguarda l'amore. In campo lavorativo potreste risultare vincenti, mettetevi in gioco.

Sagittario: in campo lavorativo è possibile sfruttare delle belle opportunità.

Per la salute la giornata sarà favorevole. In amore non mancheranno emozioni da vivere con le persone che amate.

Capricorno: vi sentite maggiormente sereni in questo momento con la luna dalla vostra parte godrete di maggior fortuna. Nel lavoro, dopo alcuni cali, sarà possibile recuperare. Nervosismo da tenere a bada, in serata.

Acquario: le stelle sono dalla vostra parte a livello sentimentale, ma evitate di fare troppo.

In campo lavorativo in questo periodo di fine mese arriveranno delle soddisfazioni, vi sentite infatti più forti.

Pesci: momento di recupero in campo sentimentale, sono possibili anche dei cambiamenti: vi sentite più vitali. A livello lavorativo le stelle vi proteggono, potrete portare avanti i vostri progetti.