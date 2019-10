Il mistero e il fascino diventano i protagonisti dell'Oroscopo dell'amore per i single e ciascun segno zodiacale sarà trasformato dall'entrata di Venere in Sagittario nella giornata di venerdì. L'amore prenderà il volo e la sensualità non avrà limiti, poiché vissuti con enfasi e maggior coinvolgimento emotivo. Anche Ariete, Leone, Acquario e Bilancia cercheranno sensazioni forti poiché presi da questa carica che bandirà le emozioni che procurano noia. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: sono previste splendide notizie dal punto di vista sentimentale. L'entrata di Venere in Sagittario nella giornata di venerdì garantirà tante emozioni, non dovrete fare altro che abbandonarvi al destino e tutto il resto verrà.

Toro: un po' nervosi e confusi nei confronti dell'amore, cercate di evitare equivoci che potrebbero provocare solo noie. Alcuni pensieri incontrollabili creeranno tensione e chiuderanno il campo alle opportunità amorose.

Gemelli: l'astro venusiano passerà in opposizione in questa settimana e alcuni problemi potrebbero accentuarsi rischiando di minacciare la concretizzazione dei sogni amorosi. anche una Luna poco favorevole nelle giornate di mercoledì e giovedì non risolverà le questioni, producendo scarso impegno nell'applicazione delle opportunità sentimentali.

Cancro: Mercurio in ottima posizione farà scegliere le parole giuste per far breccia nel cuore di una persona che avete puntato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In questa settimana sarete particolarmente vulnerabili ma il sovraffollamento planetario in Scorpione sarà benefico per l'amore, quindi fatevi avanti con coraggio.

Leone: da venerdì in poi riceverete tutto l'amore di cui avete bisogno. Venere assumerà una splendida posizione poiché in trigono e riuscirete a superare anche alcuni ostacoli amorosi elargiti martedì da una Luna poco favorevole.

Vergine: anche se in apparenza apparirete distaccati nei confronti di una situazione amorosa rimasta in sospeso, avrete un nodo in gola difficile da sciogliere. I pensieri si affolleranno nella mente e creeranno una nebbia che solo voi riuscirete a scacciare contrastando Venere in quadratura.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: siete alla ricerca di forti emozioni e potrete trovarle soprattutto nel fine settimana grazie a Venere e Giove in sestile che garantiranno successo in amore. Anche l'influenza lunare venerdì punterà un riflettore sugli affetti riscaldando il cuore e indicando una strada da seguire per raggiungere la felicità.

Scorpione: molto originali grazie alla presenza venusiana, sarete affascinanti e questo sex appeal sarà perfetto per conquistare le "prede amorose".

L'amore platonico non basterà, passerete all'azione con vitalità e charme poiché spinti anche da Mercurio e Sole nel segno.

Sagittario: benefico il fine settimana per gli affetti e la consolidazione dei sogni amorosi, grazie a Venere che entrerà in congiunzione con Giove. Molto fiduciosi in voi stessi, vi aprirete alle sensazioni in modo più libero e socievole. Approfondirete anche un'amicizia in modo molto vivace che potrebbe diventare qualcosa in più.

Capricorno: un po' di stress potrebbe essere sprigionato da Marte in opposizione che creerà tensioni, facendovi aprire alle opportunità amorose con difficoltà. Anche se gli impegni lavorativi saranno molti e stancanti, evitate di trascurare la sfera amorosa, potreste perdervi splendide opportunità.

Acquario: Luna entrerà in domicilio tra un po' e mitigherà un atteggiamento teso a causa di alcune difficoltà familiari che potrebbero provocare stress. L'astro venusiano nel weekend sarà in sestile quindi basta tormenti, giungerà l'ora di far volare i sentimenti.

Pesci: Mercurio favorevole per tutta la settimana porterà belle notizie e soprattutto nel weekend potrete contare sull'influsso favorevole di Luna, Saturno e Plutone in Capricorno che daranno il via a un modo di amare più profondo e consapevole, tutto da condividere in due.