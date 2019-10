L'Oroscopo di domani martedì 29 ottobre 2019 porta in evidenza le previsioni zodiacali e la classifica stelline relativa ai primi sei segni dello zodiaco. In primo piano la Luna, nel periodo analizzato in entrata nel segno del Sagittario già dalle ore 22:58 della tarda serata di martedì. Bene, alla luce del predetto transito, partiamo battuto iniziando ad analizzare il secondo giorno della corrente settimana, ovviamente messo a confronto con l'amore e il lavoro.

Come da copione, in questa sede l'Astrologia applicata alla quotidianità è incentrata sui soli simboli zodiacali rientranti nella prima sestina. Ovviamente sotto analisi saranno messi esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo frangente a gongolare saranno i fortunatissimi amici nativi nel segno del Leone e in quello della Vergine: entrambi avranno ritorni positivi non indifferenti, ottimi da sfruttare nei comparti legati all'amore e al lavoro.

Invece, certamente non con gioia, le previsioni zodiacali del 29 ottobre annunciano una giornata abbastanza difficile per coloro nativi del Cancro, considerati in periodo "sottotono".

Classifica stelline 29 ottobre 2019

Un nuovo martedì è pronto a sbarcare nella nostra quotidiana esistenza, portando come sempre apprensione ed interrogativi a cui dare risposte. Pronti allora a scoprire quali sono i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia?

A dominare la scena nella classifica stelline giornaliera, in questo frangente riguardo al giorno 29 ottobre 2019, saranno in primis Leone e Vergine, tra l'altro già svelati in apertura. Per gli altri? Lo andremo immediatamente a scoprire. A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro, Gemelli;

★★★: Cancro.

Oroscopo martedì 29 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà discretamente bene questo vostro secondo giorno dell'attuale settimana, con momenti anche abbastanza concitati, ovviamente da correggere sul nascere.

Senz'altro le buone stelle renderanno bello non solo il rapporto con i partner, ma anche quello con familiari, amici e colleghi di lavoro. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, le coccole e il romanticismo prenderanno il posto delle discussioni che, da qualche tempo a questa parte stanno caratterizzato la vostra relazione. Approfittate di questa calma, magari per ristabilire quel dialogo sano e pacifico con la persona che avete a fianco.

Single, sarà una giornata importante per capire in quale direzione sta andando il vostro cuore. Nel periodo di certo non mancheranno incontri favorevoli, ovviamente per chi è ancora in cerca dell'anima gemella. Nel lavoro infine, sarà tutta un'altra musica! Le gratificazioni aumenteranno sicuramente e le opportunità per migliorare saranno tante. Diciamo pure che sarà finalmente un periodo buono per molti di voi Ariete.

Toro - Si preannuncia discreto martedì in cui potrebbe esservi richiesto di fare una scelta (dolorosa...) in merito ad alcune situazioni a carattere sentimentale/affettivo, attualmente in attesa di risoluzione. In alcuni momenti della giornata sarete messi davanti ad un bivio: non potete più rimandare un'eventuale decisione già presa, perciò preparatevi a dare il vostro "ok" oppure un deciso "non ok", poi vada come vada... In amore, la giornata sarà buona in parte per risolvere alcuni problemi con la persona amata. Badate bene a focalizzare i punti in cui dovete migliorare, anche perché avrete tante opportunità per farlo: dialogare e conoscere meglio la dolce metà potrebbe essere già un primo passo verso la totale riconciliazione sentimentale (qualora dovesse servire). Single, se c'è una persona che vi interessa dovete giocare subito le vostre carte migliori, magari mostrare quelle qualità che senz'altro avete, altrimenti rimarrete nel dubbio e di conseguenza a bocca asciutta! Cercate quindi di evitare titubanze o timidezze fuori luogo ma mostrate maggior sicurezza. Potete avere la serenità e la tranquillità che cercate da tempo, basterà solo volerlo. Nel lavoro, ci potrebbero essere delle novità positive. Se sarete fortunati, potrebbero esserci situazioni favorevoli adatte s cambiare una situazione poco vantaggiosa (fino a questo momento).

Gemelli - Questa parte della settimana per voi dei Gemelli esordirà con una momentanea insufficienza in vari campi, probabilmente facendovi accusare un lieve malessere interiore. Poi però, pian piano il tutto rientrerà nella solita routine quotidiana. Diciamo che in tanti dovrete fare in parte i conti con la mancanza di volontà nel portare avanti le solite incombenze giornaliere, e non è certo poco. In amore intanto, sarà sicuramente una giornata tranquilla e, grazie al sufficiente aiuto della Luna a voi favorevole, ci saranno tutte le prospettive per realizzare qualcuno tra i vostri sogni che sembravano impossibili da raggiungere. Puntate su obiettivi in comune con la persona amata, in questo modo potete gongolare insieme a lui/lei in caso di successo. Single, il cielo della giornata non sarà pienamente favorevole, ma non per questo vi tenderà particolari tranelli. Prendete allora quelle decisioni che rimandate da tempo, senza paura, ok? Soprattutto perché il vostro umore sarà stabile e non dovrebbe farvi andare giù di morale. Nel lavoro invece, il vostro entusiasmo e la creatività vi guideranno piacevolmente durante le ore lavorative. Avrete sempre un'idea vincente e potrete proporvi esprimendo al meglio tutte le qualità che vi caratterizzano. Fate sfoggio di competenze professionali acquisite nel tempo.

Astrologia del giorno 29 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo martedì sarà "sottotono" per tanti di voi Cancro, si o no? Diciamo pure che in linea generale questo e quanto fatto trapelare dalle effemeridi di vostra competenza. Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più nelle cose che andrete a fare; giusto quel poco per non far preoccupare chi avete attorno. Le previsioni di martedì per ciò che riguarda il comparto relativo ai sentimenti, annunciano una giornata interessata da sbalzi di umore e andamento a fasi alterne, soprattutto nel corso della serata. Diciamo che qualche piccolo inconveniente a livello familiare o in ambito della vostre amicizie più intime potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. Intanto proponetevi di non portate eventuali litigi con il partner allo stremo, ok? Lo stesso potrebbe prendere una brutta piega, sappiatelo! Single, ci potrebbero essere delle possibili scaramucce nei rapporti con chi vi gironzola intorno: basterà mezza parola in più e subito l'equilibrio che avevate creato con tanta fatica potrebbe saltare: fate attenzione e soprattutto restate calmi (se potete). Nel lavoro, non abbiate fretta di chiudere un affare ma portate pazienza per qualche altro giorno. Tra non molto arriveranno sicuramente tempi migliori di adesso.

Leone - Partirà in modo splendido questo nuovo martedì, soprattutto in campo sentimentale. Certamente il buon dialogo sarà fondamentale per motivare alcune delle vostre prossime scelte. Con buone argomentazioni sarete vincenti e convincenti, a patto di essere anche preparati a dare sufficienti motivazioni a sostegno delle vostre prese di posizione. Farete un'ottima figura, sappiate comunque che è già pronto qualcuno disposto a smontare le vostre belle tesi... L'amore intanto sarà molto appagante per tantissimi nativi e il rapporto di coppia registrerà momenti davvero sublimi. Migliorerà sicuramente il dialogo con il partner e si creerà una nuova intesa, di certo molto più interessante di adesso. Single, la Luna a favore vi spingerà verso ciò che più amate: seguite le tracce che le stelle stanno inviando davanti ai vostri occhi e non abbiate paura! Tenete presente che anche Venere riporterà sicuramente l'amore al centro dei vostri pensieri: preparatevi a vivere la vostra vita all'insegna del romanticismo e della sorpresa. Nel lavoro, la giornata vi sorriderà amichevolmente. Già da ora potete darvi da fare per concludere le attività che state portando avanti da tempo. Se avete progetti ambiziosi nel cassetto, questo è il momento giusto per tentare di realizzarli tutti.

Vergine - Una giornata squisita, pronta ad offrire, finalmente, una condizione fisica e mentale quasi perfetti. In generale, diciamo pure che il buon umore renderà molto appetibile gran parte del periodo. In primo piano, senz'altro la voglia di passare più tempo insieme agli amici, ai familiari o alle persone da voi stimate: pensate a qualcosa di conviviale da proporre per la serata. Intanto, l'oroscopo di domani 29 ottobre consiglia in amore tanta intraprendenza e spirito d'iniziativa. In molti casi le coppie più affiatate o da tempo insieme potranno rivivere momenti di alta intensità unita ad una rinnovata passione: scintille nell'intimità a fine serata. Molti di voi intanto si dedicheranno totalmente al partner e cercheranno di dare a quest'ultimo tutto l'affetto e la comprensione necessaria. Single, sarà sicuramente un'ottimo cielo per chi volesse cambiare la propria situazione sentimentale: con queste stelle non dite che non avete il coraggio di osare! Intanto, alcuni tra i vostri vecchi amici potranno regalarvi il piacere della loro compagnia e farvi divertire insieme a loro. Nel lavoro, per chiudere, la giornata trascorrerà in modo appagante: arriveranno sicuramente riconoscimenti o almeno piccole soddisfazioni. Se sarete particolarmente ispirati potreste trasformare in progetto qualcosa di veramente interessante.

