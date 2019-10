Nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre troveremo Venere spostarsi dal Sagittario, dove vi è Giove, al segno dello Scorpione, dove stazionano Sole e Mercurio, mentre Marte continuerà il suo moto in Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Urano nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare rimarrà nell'orbita del Cancro e Nettuno resterà stabile sui gradi dei Pesci. Previsioni settimanali favorevoli per Leone e Sagittario, ma meno rosee per Toro e Ariete.

Ariete voltagabbana

Ariete: voltagabbana. Durante questi sette giorni i nativi potrebbero cambiare opinione più e più volte in ambito professionale, facendo storcere il naso a qualche collega.

Toro: stand by. Settimana in cui i nati Toro potrebbero avvertire dei significativi rallentamenti nei loro progetti lavorativi in essere. Sarà bene, soprattutto martedì e mercoledì, che non facciano prevalere lo scoramento.

Gemelli: settimana a metà. Da una parte le faccende di cuore andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele sino a giovedì, per poi, da venerdì, spostare l'attenzione sul fronte lavorativo, dove le gratificazioni non mancheranno.

Cancro: relax. La quotidianità, c'è da scommetterci, regnerà sovrana e i nati del segno opteranno per un mood decisamente più rilassato rispetto ai giorni precedenti, in modo da ricaricare le batterie.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Novità per Leone

Leone: sorprese. L'ambiente professionale in casa Leone sarà travolto da un'ondata di sorprese favorevoli, che li renderanno euforici e colmi d'entusiasmo. Amore in secondo piano.

Vergine: poco lucidi. Idee e intenti potrebbero subire un momentaneo appannamento, soprattutto durante i primi tre giorni e i nativi farebbero bene a porgere la massima attenzione nello svolgimento delle attività pratiche, al fine di minimizzare gli errori.

Bilancia: perplessi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far drizzare le antenne native, che sulle prime assumeranno un atteggiamento perplesso per poi, nel weekend, chiedere doverose spiegazioni.

Scorpione: umore basso. I nativi, a causa dello spostamento dei Pianeti in Sagittario, potrebbero non godere di un tono umorale eccezionale. Con questo broncio ogni attività sembrerà loro scocciante e superflua, anche quando non lo sarà affatto.

Lavoro 'top' per Sagittario

Sagittario: lavoro "top". Nell'ambiente professionale dei nati Sagittario si respirerà, con ogni probabilità, un'aria rinnovata, nonché conciliante, che li farà lavorare alacremente senza quasi accusarne la stanchezza.

Capricorno: silenziosi. Anziché esternare il loro malcontento, questa settimana i nati del segno preferiranno un mood taciturno, che limiterà le eventuali gaffe.

Acquario: galanti. La vena galante dei nativi potrebbe insolitamente emergere da giovedì in poi e il partner sarà entusiasta di tante attenzioni che non riceveva da tempo.

Pesci: oziosi. Non avranno granché voglia di mettersi in gioco e preferiranno di gran lunga dedicarsi all'ozio più totale, ignorando gli inviti degli amici di sempre.