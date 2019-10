L'ultima settimana del mese di ottobre è ormai alle porte e l'Oroscopo non può che portare le proprie previsioni, per aiutare ognuno dei 12 segni zodiacali ad affrontare al meglio le giornate in arrivo. Il Leone si troverà pronto per affrontare giorni fortunati, soprattutto sul piano sentimentale, così come il Cancro, che potrà finalmente dedicarsi alla realizzazione dei propri progetti. Vergine, dal canto suo, dovrà invece raccogliere le energie per poterle sfruttare poi al momento più opportuno. Giornate intense, quindi, si preannunciano da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre, cariche di positività per la maggior parte delle persone.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - l'energia di questo segno zodiacale sarà in grado di coinvolgere chiunque, riuscendo a stravolgerne anche le giornate. Un segno passionale come quello dell'Ariete si ritroverà talmente carico di energia, da doverla in qualche modo scaricare. La produttività sul lavoro stupirà chiunque, mentre coloro che vorranno andare contro a questo segno faranno meglio a battere in ritirata.

Toro - il mese di ottobre, secondo l'oroscopo, non è stato tra i migliori, se si considera la situazione sentimentale. Venere è stata quasi sempre in opposizione e non ha portato altro che fraintendimenti e problemi in amore. Bisognerà stringere i denti ancora per qualche giorno, giusto il tempo di permettere agli astri di modificare la loro posizione e finalmente si potrà godere di qualche attimo di relax.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli - se si attendeva un periodo di pulizie, ci si può finalmente armare di pazienza e darsi da fare. La settimana in arrivo potrà essere utilizzata per fare pulizia nelle relazioni e nelle amicizie. Meglio risparmiare le energie ed evitare di dedicarle a persone pesanti e pressanti, che si fanno sentire solo quando hanno bisogno di aiuto e consigli. Anche ad alcune relazioni sarà necessario mettere la parole fine.

Cancro - i nati sotto il segno del Cancro potranno finalmente darsi da fare per realizzare i propri sogni e tirarli fuori dal cassetto. Le energie non mancheranno di certo e potranno essere indirizzate per aumentare la produttività in ambito lavorativo. Il periodo sembra essere parecchio ottimale anche in amore.

Leone - dopo un periodo abbastanza lungo di sfortuna e nervosismo, accomunati anche dalla mole di stress accumulata sul lavoro, si potrà finalmente godere di qualche momento di meritato relax.

Finalmente il lavoro proseguirà per il verso giusto e senza intoppi, con un partner amorevole disposto a gratificare le giornate, portando il sorriso sulle labbra del Leone.

Vergine - come già anticipato, il periodo in arrivo non sarà di certo tra i più fortunati e produttivi del mese. Il segno della Vergine dovrà essere in grado di conservare le proprie energie per tirarle fuori nel momento più opportuno. Non sempre gli astri saranno in contrasto con questo segno, bisognerà quindi fare attenzione e scorgere le giornate giuste.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo l'oroscopo, le giornate in arrivo saranno da dedicare esclusivamente alla creatività. La stagione fredda inizierà a portare con sé quell'aria invernale, che spingerà i nati sotto al segno della Bilancia a restare più a lungo nelle proprie case, dedicandosi così alla creazione di qualcosa di nuovo, che si tratti di un romanzo, di un dipinto o di un gioco.

Scorpione - la settimana in arrivo potrebbe non essere la migliore del mese, ma permetterà comunque allo Scorpione di tentare la fortuna, magari sperando di vincere qualche piccolo gruzzoletto per riuscire a colmare i debiti arretrati.

Sagittario - Venere sta bussando alla porta del Sagittario, pronta a portare aria di novità in amore. Il partner, per chi si trova al centro di una relazione confermata, sarà disponibile al dialogo e potrà fare dono di qualche piccola sorpresa. Chi invece non ha ancora trovato l'anima gemella, potrebbe imbattersi in essa proprio in questo periodo.

Capricorno - il periodo in arrivo non sembra essere tra i più sereni. Il Capricorno, infatti, si troverà a combattere giornalmente con quella sensazione che spinge chiunque alla ricerca di verità e certezze. La ricerca di una posizione stabile e di qualche parola di conforto potrebbero essere le uniche cose in grado di rallegrare leggermente le giornate in arrivo.

Acquario - l'inizio di queste giornate non sarà certamente tra i migliori, soprattutto per quanto riguarda la cerchia sentimentale. A partire, però, dalla giornata di venerdì si potrebbe ribaltare l'intera situazione: Venere volgerà il suo sguardo anche verso questo segno zodiacale, permettendogli, dunque, di entrare in quel cerchio d'amore tanto atteso e desiderato.

Pesci - passionali come non mai, i nati sotto al segno dei Pesci potranno finalmente godersi il momento. Le previsioni astrali, infatti, consigliano di non cimentarsi in alcun modo nella riflessione e di godere di ciò che i prossimi giorni decidono di donare. Ci sarà sicuramente tempo, più in là, per dedicarsi a riflessione e ripensamenti.