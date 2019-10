Nel mese di novembre 2019 troviamo il Sole viaggiare dallo Scorpione, dove staziona Mercurio, sino al segno del Sagittario, dove vi è Giove, mentre Venere cambierà domicilio spostandosi dal Sagittario al Capricorno, dove ci saranno anche Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia mentre Urano stazionerà in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Di seguito le previsioni riguardanti amore e lavoro nel mese di novembre per il Leone.

Amore

Le faccende di cuore in questo penultimo mese del 2019 potrebbero non rappresentare la priorità per i nati Leone. Questo accadrà per le asperità planetarie, vedi lo scontro tra il dissonante Sole ed il conciliante Marte, che li vorrà sfiduciati sul fronte amoroso quasi arrendevoli nelle poche occasioni che, con ogni probabilità, gli si pareranno dinanzi. I nativi che vivono una relazione duratura, d'altro canto, potrebbero avere qualche difficoltà in più rispetto ai mesi precedenti nel mantenere un clima sereno ed affettuoso nel focolare domestico dove saranno probabili litigi ed incomprensioni anche per futilità.

Tali attriti, come accennato prima, non scalfiranno più di tanto il tono umorale nativo che sarà probabilmente orientato su fronti ben differenti e poco si curerà delle mancanze che reclamerà l'amato bene. La nota favorevole di novembre sarà, con tutta probabilità, rappresentata dai figli con i quali i rapporti si faranno più simbiotici a patto che 'allentino la morsa' lasciando spazio a qualche compromesso.

Lavoro

Ben più rosee le prospettive professionali in questo mese per i nativi a cui, c'è da scommetterci, verranno proposte nuove collaborazioni e/o nuove mansioni di responsabilità che avranno il benestare dei capi, i quali nei mesi precedenti hanno osservato accuratamente il loro modo di darsi da fare, non disdegnando nemmeno gli straordinari. Quindi saranno probabili avanzamenti di carriera che risulteranno assolutamente meritati visto che si paleseranno probabilmente nel 'mese dello Scorpione', storicamente ostico ai nati Leone.

Meno favorevoli le previsioni lavorative per chi è a capo di un'attività autonoma, in quanto le idee potrebbero venir meno ed anche l'estro far difetto. Da giorno 19 in poi il mese 'regalerà', con tutta probabilità, ottime prospettive finanziarie soltanto per quei nativi che hanno lavorato alacremente durante le prime tre settimane. In fin dei conti a novembre i nativi saranno sempre 'seguiti' dal severo Saturno e dall'imprevedibile Urano che non perdoneranno facilonerie e leggerezze premiando, invece, impegno e dedizione.

Giorni fortunati: 3, 5, 9, dal 25 al 30.