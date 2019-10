Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole passare dallo Scorpione, dove staziona Mercurio, sino ai gradi del Sagittario, dove già c'è Giove. Intanto Venere viaggerà dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono pure Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia, così come Urano lo farà nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sosterà in Cancro, mentre Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Di seguito le previsioni riguardanti amore e lavoro nel mese di novembre per il segno del Sagittario.

Amore

A novembre 2019 le faccende di cuore dei nativi potrebbero vivere una fase meno affettuosa ma più 'costruttiva', nel senso alcuni penseranno prevalentemente a costruire il futuro di coppia su solide basi, come acquisti immobiliari, rispetto invece a curare la sola affettuosità.

Questo trend lungimirante sarà dovuto principalmente a due astri come Venere ed il Sole. L'Astro della Bellezza 'suggerirà' ai nati del segno di ponderare a dovere le mosse da effettuare nell'ambito affettivo, almeno sino al giorno 26, per poi invitarli a metterle in atto a fine mese, mentre il Pianeta si sposterà nel Capricorno.

Il Sole, invece, inasprirà il clima col partner durante il proprio passaggio in Scorpione per poi divenire, l'ultima decade di novembre, più conciliante; ciò predisporrà le coppie ai cambiamenti che probabilmente poi verranno attuati. I nativi del segno vivranno, con ogni probabilità, un mese avaro di occasioni per eventuali flirt o conoscenze rilevanti.

Lavoro

Meno rosee sono invece le prospettive per le faccende professionali dei nati Sagittario in questo mese, perché avranno a che fare con degli Astri poco concilianti, sotto il rigoroso sguardo dell'attento Saturno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I nativi che svolgono una professione alle dipendenze altrui saranno, con tutta probabilità, quelli che pagheranno maggiormente le conseguenze di tali asperità planetarie, in quanto il rapporto coi colleghi (specialmente con le new entry) potrebbe risultare ostico rendendoli inclini, spesso a ragion veduta, a diverbi accesi che sarebbero poi controproducenti per una scalata gerarchica.

Qualche possibilità in più potrebbero averla i lavoratori autonomi che, seppur con le idee appannate dal dissonante Mercurio in Scorpione, avranno una libertà di manovra che gli farà assumere un atteggiamento ben più disteso.

Da evitare è invece qualsiasi manovra espansionistica che potrebbe minare il settore finanziario.

Per chi tra i nati Sagittario è in cerca di occupazione farà bene a candidarsi il giorno 26, probabilmente il più favorevole per gli inoccupati a novembre 2019. Giorni fortunati: dal 25 al 27.