Martedì 15 ottobre 2019 troveremo Mercurio e Venere in Scorpione mentre Marte ed il Sole transiteranno nel segno della Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, nel frattempo il Nodo Lunare sarà sull'orbita del Cancro. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano nel segno del Toro. Infine Nettuno proseguirà il suo transito in Pesci.

Lavoro 'top' per Toro

Ariete: litigiosi. La Luna in Toro non lascia presagire una giornata tranquilla per i nativi, anzi.

I nervi saranno probabilmente a fior di pelle ed il rischio di litigi con l'amato bene sarà elevato.

Toro: lavoro 'top'. Sul fronte professionale dei nati Toro in questo martedì si prospetta, con ogni probabilità, una ghiotta opportunità da cogliere al volo che si rivelerà saldamente fruttuosa economicamente, col benestare di Saturno nel loro Elemento.

Gemelli: perplessi. L'ambiguo atteggiamento del partner o di un amico fidato potrebbe far storcere il naso ai nativi che, sulle prime, preferiranno rimanere in silenzio per poi esternare le loro perplessità in merito.

Cancro: amore 'flop'. Sebbene Venere nel loro Elemento 'spinga' per un clima d'affettuosità in coppia, ci sarà l'odierna Luna taurina a mettere qualche ostacolo, seppur di modesta entità, sul cammino dei nati del segno.

Scorpione taciturno

Leone: pazienti. Martedì con la Luna dissonante che, con ogni probabilità, 'inviterà' i nati Leone a rallentare i ritmi sul fronte professionale a beneficio di una ponderazione più accurata delle prossime mosse da effettuare, al fine di evitare inutili errori di valutazione.

Vergine: finanze 'flop'. Urano retrogrado nel segno del Toro andrà probabilmente a far luce sul settore economico dei nativi, mettendoli di fronte alla chiara evidenza della necessità di eliminare qualche spesa superflua.

Bilancia: relax. Oggi sarà, c'è da scommetterci, una giornata in cui i nati del segno non vorranno darsi troppo da fare prediligendo un mood ben più disteso ed orientato al relax.

Scorpione: taciturni. Anziché esternare il loro malcontento, amplificato dal dissonante duetto Luna-Urano, preferiranno rimanere in silenzio sia nell'ambiente professionale che nel focolare domestico.

Capricorno stacanovista

Sagittario: fiacchi. I due Luminari assieme a Marte in angolo poco conciliante potrebbero fornire uno scarno bottino energetico ai nativi che, di conseguenza, preferiranno prendersi un giorno di ferie per ricaricare le batterie.

Capricorno: stacanovista. Lavoreranno alacremente tutto il martedì per far avanzare celermente i loro progetti in essere. Invano l'amato bene reclamerà le doverose attenzioni che meriterebbe.

Acquario: abitudini. I Pianeti di Terra andranno, con ogni probabilità, a sottolineare le cattive abitudini dei nati Acquario spingendoli a pensare che sia il momento per iniziare a pensare di eliminarle. Non sarà probabilmente ancora il momento ma pensarci sarà già un passo avanti.

Pesci: voltagabbana. La loro mutevolezza di opinioni nel corso della giornata renderà perplesse le persone che avranno accanto e probabilmente qualcuna di loro gli farà una sonora ramanzina.