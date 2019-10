Nella settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 troveremo il Sole spostarsi dalla Bilancia, dove staziona anche Marte, al segno dello Scorpione, in cui orbitano anche Mercurio e Venere. Nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Giove rimarrà nel segno del Sagittario ed Urano proseguirà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà stabile in Cancro.

E' quindi interessante vedere le previsioni per tutti i segni.

Cancro passionale

Ariete: regime alimentare da seguire con attenzione. Il Sole in Scorpione porrà l'accento sulla dieta dei nativi che, con ogni probabilità, opteranno per un mood più salutare, dove ad esempio fritture e bibite gassate saranno al bando.

Toro: distratti. Il dissonante duetto Sole-Mercurio proverà ad appannare idee ed intenti dei nati Toro che dovranno avere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche, onde evitare spiacevoli distrazioni.

Gemelli: routine. Settimana senza infamia né lode, nella quale i nativi farebbero bene a ritagliarsi ampi spazi di relax, favoriti mercoledì e giovedì, per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Cancro: passionali. Il Sole sbarca nel loro Elemento ed i nati Cancro non possono che giovare dei suoi favori a piene mani. Il settore che, con tutta probabilità, ne beneficerà maggiormente sarà quello amoroso.

Scorpione caliente

Leone: finanze da seguire con attenzione. Il lato economico dei nati Leone potrebbe necessitare di un'attenta revisione, dono sgradito del Sole avverso, che servirà perlopiù a tagliare le spese superflue.

Vergine: lavoro 'flop'. Le faccende professionali potrebbero dover far fronte a qualche ostacolo di troppo in questa settimana di fine ottobre. Sarà bene che i nativi sfoderino tutta la loro diplomazia per uscirne 'indenni'.

Bilancia: irritabili. L'atteggiamento dei nati Bilancia, specialmente dal pomeriggio di giovedì, non sarà dei più concilianti perché l'avvento del Sole scorpionico tenderà a farli irritare per futilità.

Scorpione: calienti. Venere dissonante ed il Sole nel segno si traducono, in questo caso, nella versione trasgressiva del rapporto di coppia. Arti amatorie da record nel weekend.

Spese extra per Acquario

Sagittario: attenzione alla famiglia.

Il focus settimanale, probabilmente in particolare lunedì e martedì, sarà orientato verso una questione in sospeso riguardante la famiglia e i nativi saranno chiamati a dare il loro supporto per risolverla.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dall'avverso duetto Sole-Marte sarà, con tutta probabilità, scarno rendendo fiacchi e svogliati i nati Capricorno mentre svolgeranno le incombenze pratiche.

Acquario: spese extra. Una spesa inaspettata potrebbe abbassare il tono umorale dei nativi ma sarà bene che optino per un pagamento celere in modo da 'togliersi il dente'.

Pesci: flirt. I single del segno saranno 'baciati' dai Pianeti nel loro Elemento che favoriranno le nuove conoscenze, delle quali alcune potrebbero trasformarsi in appassionati flirt autunnali.