L'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì annuncia come protagonista una Luna dolce anche se un po' opprimente in Toro. Le emozioni diventano più intense e la dolcezza rende i rapporti di coppia più romantici e profondi, anche se Toro, Capricorno, Vergine, Pesci e Cancro cercheranno di incaponirsi nel vivere l'amore a modo loro, rischiando uno stallo emotivo pericoloso per le relazioni a due. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Marte e Sole remano contro e renderanno gli affetti insicuri. Le energie vitali e quelle passionali sono scombussolate da un'opposizione astrologica che potrebbe rendervi prima apatici, poi molto aggressivi. Cercate di moderare il tutto puntando sull'influsso fortunato di Giove.

Toro: molto premurosi con Luna nel segno, sarete quasi opprimenti vivendo in maniera intensa le emozioni e cercando di esternarle a tutti i costi.

Una nuova dolcezza tinge di rosa l'amore di coppia in maniera molto romantica.

Gemelli: sfruttate al massimo gli influssi di Marte in sinergia con la stella al centro del sistema solare, beneficiando di un dinamismo personale che si esprime anche in campo amoroso. L'impeto marziano insieme all'energia solare garantirà splendidi momenti a due.

Cancro: socievoli e molto affascinanti, sentirete forte l'influenza dell'astro d'argento che dal Toro invoglia ad accudire la persona amata con devozione, a patto che quest'ultima sia meritevole dell'attenzione e della fiducia che riversate nella coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Tenderete quindi a metterla alla prova, sondando il proprio terreno amoroso con consapevolezza.

Leone: Venere in quadratura potrebbe esortarvi a mettere maggiore impegno nel concretizzare una felicità amorosa tutta da guadagnare, impegnandosi e investendo le energie a disposizione. Qualche piccolo sforzo si potrà effettuare, che ne dite?

Vergine: gli effetti lunari dal Toro sono portentosi e una nuova decisione lambisce l'amore di coppia come in un abbraccio. Una nuova concretezza che cura molto i piccoli dettagli, fa capolino nella vita affettiva e amerete in modo più tenace.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte focoso diventa uno strumento al servizio dell'io e lo riempie di una carica sensuale e a tratti molto aggressiva. Questa energia sprigionerà il desiderio di agire in coppia, cercate solo di concretizzare le azioni in modo più diplomatico, come solo voi Bilancia sapete fare.

Scorpione: un'eccessiva testardaggine potrebbe essere sprigionata da Luna in opposizione che fa ricercare un modo di vivere le emozioni talmente intenso che non esclude anche rapporti burrascosi.

Tutto ciò potrebbe essere causato da un eccessivo bisogno di essere amati.

Sagittario: Marte fa sì che esprimiate al meglio le sensazioni amorose, dimostrando anche molta affidabilità al partner. Saturno protegge gli affetti avvolgendovi in un manto di saggezza e aprendovi a un dialogo costruttivo che tiene lontani i fraintendimenti.

Capricorno: molto coinvolgenti in coppia, sentirete una forte energia sprigionata da Plutone in trigono con Luna, che rende i sentimenti più profondi e il modo di amare più avvolgente.

E' giunto il momento di dedicare maggior tempo all'amore di coppia, allora che ne dite di stupire il partner con una splendida sorpresa?

Acquario: le sensazioni diventano più emotive e occorrerà riequilibrare le emozioni per poter vivere l'amore di coppia in modo più costruttivo e sereno. Il bisogno di sentirvi coinvolti dal partner è forte, ma dovrete capire anche le sue esigenze.

Pesci: Luna preserva i sentimenti e un nuovo amore, reso ancor più splendido da tanta creatività, dovrà solo essere indirizzato al meglio per produrre buoni risultati in coppia.