Ad ottobre 2019 troveremo Venere, Mercurio ed il Sole viaggiare dal segno della Bilancia allo Scorpione mentre Marte si sposterà dalla Vergine alla Bilancia. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano continuerà il suo domicilio in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro.

Lavoro in ripresa con nuove proposte

Nel mese di ottobre Saturno tornerà diretto mentre Urano continuerà il suo moto retrogrado, ciò potrebbe tradursi in novità professionali inaspettate, spesso 'figlie' del rivoluzionario settembre, a cui i nativi si adatteranno in tempi brevi.

Stranamente alla loro indole ben radicata sulle proprie radici in questo decimo mese dell'anno i cambiamenti professionali non risulteranno faticosi ne problematici, grazie a Saturno nel loro Elemento, c'è però da sottolineare che Urano nel loro segno, siccome retrogrado, sommato allo sfavore mercuriale potrebbe non fargli vedere lucidamente le opportunità che gli si prospetteranno nel cammino lavorativo.

A causa di tale appannamento mentale qualche ghiotta occasione potrebbe sfuggirgli di mano ma, per fortuna, quelle che coglieranno al volo risulteranno altrettanto fruttuose. Favoriti i lavoratori alle dipendenze altrui che sapranno, con tutta probabilità, resistere agli 'scossoni' aziendali mantenendo, o nei casi più fortunati superando, la loro posizione nella scala gerarchica. Meno rosee le prospettive dei lavoratori autonomi che dovranno fare i conti con un probabile rallentamento dei progetti in essere che gli abbasserà il tono umorale. Sarà bene, in quest'ultimo caso, che si pongano in fase di 'mantenimento' più che 'd'espansione'.

Giorni fortunati: 2, 9, 12, 14 e 27.

Amore non al top per il segno del Toro

Il duetto Venere-Sole appena si accaserà nel domicilio dello Scorpione darà, con ogni probabilità, filo da torcere ai nati del segno nelle faccende di cuore. L'estrema concentrazione sulle vicende professionali farà il resto e l'amato bene potrebbe sentirsi estremamente trascurato, esternando apertamente il proprio malcontento.

Ciò scatenerà, c'è da scommetterci, qualche aspro diverbio di difficile risoluzione. L'ultima decade di ottobre il clima nel focolare domestico potrebbe risultare gelido, quasi anaffettivo, e qualsiasi speranza di chiarimento risulterà vana. Discorso similare per i single del segno che potranno, però, contare su una settimana di nuovi stuzzicanti incontri, ovvero dal 7 al 14 ottobre. In questo periodo non sarà probabile l'incontro con l'anima gemella, bensì la nascita di qualche piacevole e breve flirt, specialmente con Pesci e Capricorno.