Il Charge Rifle ('fucile Radius' nella traduzione italiana) è uno dei protagonisti indiscussi all'interno dell'arsenale della stagione 3 di Apex Legends. Amato e odiato dai giocatori, è in grado di emettere un raggio laser potenzialmente letale se usato da un cecchino esperto. Riuscendo a mantenere per circa un secondo l'avversario all'interno del proprio mirino, infatti, il fucile colpirà l'avversario con estrema precisione infliggendo 90 danni. Ora, in una nota ufficiale, viene comunicato che il Cherge Rifle verrà ribilanciato, forse depontenziato.

Il fucile sarà 'bilanciato'

La nota apparsa sulla bacheca ufficiale degli sviluppatori di Apex Legends (il dev tracker), parla di "Charge Rifle weapon balance" attualmente in lavorazione. Il commento alla nota recita, inoltre: "Il bilanciamento attuale del Charge Rifle non è quello che dovrebbe essere. Cambiamenti in arrivo". Anche se questa frase non significa necessariamente che il fucile verrà depotenziato, tutte le testate giornalistiche e i videogiocatori sono praticamente certi del fatto che ciò avverrà.

Sin dall'inizio della terza stagione di Apex Legends, infatti, un coro di richieste si è sollevato proprio per ottenere il "nerf" di questo fucile, tanto divertente da usare quanto fastidioso da subire.

La voce dei giocatori professionisti

In cima a questo coro di voci ci sono quelle dei top streamer e pro gamer di Apex Legends. Lo stesso Shroud, per esempio, in un suo stream passato ha parlato dell'arma dicendo proprio che la si percepisce come "rotta", soprattutto quando ci si trova in campo aperto e si viene mirati e colpiti da un cecchino molto distante da noi, senza possibilità di fare molto per scappare, a parte ripararsi dietro a un qualunque ostacolo, cosa che comunque basterebbe per rendere l'arma completamente inutile.

Non è ancora sicuro quando l'arma verrà effettivamente ribilanciata, ma la cosa certa è che, quando ciò accadrà, avrà un pesante impatto sull'equilibrio generale del videogioco battle-royale, in modo molto simile a quanto già successo dopo la modifica di altre armi.

L'evento di Halloween sta per arrivare

Respawn potrebbe effettuare le modifiche al Charge Rifle proprio in contemporanea al lancio del suo primo evento per questa stagione: l'evento di Halloween chiamato Fight or Fright, che inizierà il 15 ottobre e finirà il 5 novembre.

Insieme ad alcune interessanti sorprese, tra le quali spicca la possibilità di giocare con la vecchia mappa Kings Canyon in modalità notturna e infestata dagli spettri dei giocatori caduti, forse ci sarà anche questa nuova versione del Charge Rifle. In un clima di Halloween pieno di terrore e pericoli di ogni tipo, il fucile potrebbe diventare paradossalmente la cosa meno spaventosa dell'evento.