Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole viaggiare dallo Scorpione al segno del Sagittario, dove staziona Giove, mentre Venere cambierà domicilio dal Sagittario al Capricorno, dove vi saranno Plutone e Saturno. Marte continuerà il suo moto in Bilancia, nel frattempo Giove proseguirà sull'orbita di Giove ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà in Cancro e Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni zodiacali riguardanti amore e lavoro per la Bilancia nel mese di novembre.

Amore

Il focus del mese di novembre per i nativi sarà, con ogni probabilità, orientato verso la prole e la loro educazione. Le regole potrebbero essere materia di discussione spesso e volentieri col partner che, come suggerisce il Sole dissonante, non sarà affatto d'accordo. I diverbi che ne deriveranno potrebbero essere evitati sfoderando il dono della diplomazia, di cui frequentemente non abusano.

Le coppie 'fresche' di conoscenza non avranno, c'è da scommetterci, vita facile in questo mese vuoi per una Venere dapprima neutrale poi opposta vuoi per l'opposizione dei Lenti di Terra.

Lavoro

Ben più rosee le previsioni sul versante professionale dei nati Bilancia grazie principalmente al loro Astro mensile più rappresentativo, Marte, che donerà la grinta necessaria per affrontare le novità che gli si pareranno davanti.

Queste sorprese potrebbero essere di diversa entità a seconda dei casi: un nuovo incarico più consono alle loro doti, gratifiche da capi o colleghi e promozioni saranno alcune di queste. C'è da dire, però, che non saranno tutte rose e fiori perchè ogni scelta andrà ponderata con dovizia al fine di evitare qualsiasi gaffe, difficilmente 'perdonata' dal severo duetto Urano-Saturno in moto diretto. Quindi chi tra i nati del segno sceglierà un'occasione lungimirante, sia sul fronte gerarchico che finanziario, avrà i favori dei Pianeti.

Chi, invece, vorrà rischiare su fronti professionali impervi alzando troppo l'asticella dell'ambizione potrebbe essere penalizzato oltre che dal duetto sopra citato anche dalla stessa forza propulsiva di Marte nel segno. L'impegno profuso, è bene sottolinearlo, se ben distribuito potrebbe si fornire avanzamenti professionali ma non immediati ritorni economici di pari passo. Per un 'rientro' economico degno di nota i nati farebbero bene ad aspettare ancora un pò.

Splendide le nuove conoscenze che i nati del segno potrebbero fare, specialmente dal 21 in poi, e molte delle quali rivelarsi interessanti proprio per il loro futuro lavorativo e sarà bene che mantengano i contatti come Urano 'suggerisce'. Giorni fortunati: 21, 24, 26, 29 e 30.