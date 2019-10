Nel mese di novembre troviamo Venere, dapprima in Sagittario cambiare domicilio spostandosi il 26 in Capricorno, dove permarranno Plutone e Saturno, mentre il Sole passerà dal segno dello Scorpione a quello del Sagittario, dove si trova anche Giove. Urano permarrà sui gradi del Toro come Nettuno stabile in Pesci ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le previsioni di novembre per Scorpione e Pesci ma meno concilianti per Acquario ed Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: trasgressivi. Il Sole e Venere, inizialmente sui loro gradi, si sposteranno in Sagittario cambiando, con ogni probabilità, il clima nel focolare domestico da affettuoso a trasgressivo e ciò potrebbe tradursi in qualche scappatella.

2° posto Cancro: romantici. Dopo uno stucchevole ottobre sul fronte amoroso, ecco che questo decimo mese dell'anno potrebbe presentarsi alla corte dei nativi con una veste rinnovata e più consona alla loro indole di inguaribili romantici.

3° posto Pesci: galanti. Le prime tre settimane di novembre risulteranno, c'è da scommetterci, le migliori per quanto riguarda le faccende di cuore native. Si respirerà un clima affettuoso e la loro predisposizione alla galanteria sarà ben apprezzata dall'amato bene.

I mezzani

4° posto Sagittario: rinnovamenti abitativi. Novembre per i nati Sagittario potrebbe essere un mese diviso a metà, dove i primi 20 giorni serviranno per mettere da parte un gruzzoletto da utilizzare a fine mese per ristrutturare casa.

5° posto Gemelli: mondani. I nativi durante questo mese vorranno, con tutta probabilità, divertirsi assieme all'amato bene e lo faranno organizzando perlopiù cene in ristoranti ed uscite mondane in luoghi esclusivi.

6° posto Bilancia: figli. Il focus novembrino dei nati Bilancia sarà, c'è da scommetterci, orientato sull'educazione della prole dove sarà necessario discuterne a più riprese col partner.

7° posto Leone: stand-by. Nel mese dello Scorpione solitamente i nativi non sono favoriti nelle faccende di cuore ma, in questo novembre, tale 'regola' non influenzerà negativamente il loro tono umorale perchè vorranno dedicarsi ad altri aspetti della vita.

8° posto Capricorno: routine. Novembre potrebbe risultare avaro di novità sul fronte affettivo dei nati Capricorno ma tale apparente stasi sarà un toccasana per i nativi che vivono una relazione stabile in quanto potranno rendere ancora più solide le basi del legame in essere.

9° posto Toro: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene in questo decimo mese dell'anno non sarà granchè apprezzato dai nativi che, in alcuni casi limite, potrebbero interrompere bruscamente la relazione.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: tradimenti. Il mese in questione potrebbe risultare più ostico del previsto in quanto, sia nelle coppie nate da poco che in quelle stabili, saranno frequenti scappatelle e tradimenti presto smascherati.

11° posto Ariete: litigi. Il clima nel focolare domestico non sarà, con ogni probabilità, dei migliori perchè i nati Ariete saranno inclini al litigio anche per questioni di poco conto. Sarà bene che contino fino a dieci prima di proferire parole, specialmente nelle giornate centrali.

12° posto Acquario: rotture. Novembre potrebbe essere un mese fondamentale nelle faccende di cuore dei nati Acquario perché sebbene siano probabili improvvise rotture, sino al 20, queste ultime risulteranno una 'manna dal cielo' ed i nativi rendersene conto dal 21 in poi con l'avvento dei Pianeti in Sagittario.