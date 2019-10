Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole viaggiare dallo Scorpione al Sagittario, dove vi sarà Giove, mentre Venere si sposterà dal Sagittario al Capricorno, dove incontreranno Plutone e Saturno. Marte proseguirà il suo moto in Bilancia come Urano nel segno del Toro e Giove in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per la Vergine nel mese di novembre.

Amore

In questo undicesimo mese del 2019 le previsioni per le faccende di cuore native non lasciano presagire nulla di buono, a causa dello scontro planetario tra Sole e Marte che durerà sino a fine mese, divenendo leggermente meno 'pesante' soltanto negli ultimi cinque giorni dato il passaggio del Luminare maschile nel neutrale Sagittario. I nativi che vivono una relazione stabile saranno, con ogni probabilità, i più bersagliati dagli Astri in merito di separazioni e tradimenti.

Facile intuire che il clima che potrebbe respirarsi nel focolare domestico non sarà dei più quieti, e tale nervosismo si ripercuoterà nella ricerca da parte dei nati Vergine di un'unione trasgressiva, dono sgradito di Venere. Tali incontri potrebbero risultare galeotti divenendo veri e propri tradimenti che il partner difficilmente 'digerirà'. L'epilogo più in voga potrebbe essere la separazione, ma in alcuni casi le relazioni continueranno anche se per 'abitudine'.

Lavoro

Novembre donerà, con tutta probabilità, un bottino energetico stracolmo ai nati Vergine ma, purtroppo il loro modo di orientare tali forze potrebbe risultare poco oculato nonché dispersivo. Ad essere maggiormente 'colpiti' da questa previsione saranno i nativi che lavorano a chiamata perché le opportunità che giungeranno nella loro scrivania potrebbero essere molteplici e succulente economicamente.

Per indole i nati del segno si sentiranno in dovere di adempiere ad ogni singola chiamata professionale per poi accorgersi, dal 20 in poi, di aver detto troppi 'si' non pensando accuratamente all'energia a disposizione. Una brusca frenata, con ritorno sui propri passi, sarà probabile verso gli ultimi giorni di novembre dove i nativi sceglieranno di cambiare leggermente mood dedicando più tempo a loro stessi ed al benessere.

Poco concilianti gli Astri in questo mese di novembre, anche per i lavoratori autonomi del segno che difetteranno in lucidità e fluidità di pensiero. Le candidature per gli inoccupati saranno da evitare in quanto sia Urano che Saturno sembrano essere in stand-by, 'consigliandogli' di aspettare ancora prima di avanzare richieste professionali che possano ricevere adeguata risposta. Giorni fortunati: 14, 18, 22, 25 e 30.