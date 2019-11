Sabato 23 novembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Bilancia mentre il Sole, Giove e Venere saranno sui gradi del Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Nettuno in sosta nei Pesci. Marte e Mercurio continueranno il loro moto nel segno dello Scorpione con il Nodo Lunare che sarà nella terza casa del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli a Bilancia e Sagittario, meno concilianti invece per Ariete ed Acquario.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. Concedersi un acquisto importante in termini economici sarà qualcosa che presumibilmente oggi vorranno e potranno permettersi i nati Bilancia.

2° posto Leone: energici. Il bottino energetico del sabato nativo sarà, con ogni probabilità, stracolmo e tali forze, ovunque saranno indirizzate, garantiranno copiose gratificazioni ai felini.

3° posto Sagittario: relax.

Sabato dove i nati del segno vorranno momentaneamente staccare dallo stress quotidiano per dedicare le doverose attenzioni alla famiglia godendosi, nel frattempo, i piaceri del meritato relax.

I mezzani

4° posto Capricorno: stacanovisti. Oggi i nativi potrebbero dedicarsi anima e corpo ai progetti professionali in essere ed il loro stacanovismo verrà prontamente notato ed apprezzato dal capo.

5° posto Vergine: scelte.

Il fronte professionale dei nativi potrebbe essere messo in discussione dagli stessi a causa di una proposta lavorativa decisamente allettante. Una scelta in merito presumibilmente dovrà essere presa proprio nella giornata odierna.

6° posto Gemelli: sereni. Nel focolare domestico, dopo giornate parecchio nervoso, ecco che il sereno tornerà probabilmente a regnare sovrano. Una discussione chiarificatrice sarebbe l'ideale per acclimatarsi al meglio nel nuovo trend climatico in coppia.

7° posto Toro: amici. Le relazioni amicali saranno, c'è da scommetterci, l'ancora di salvezza dei nativi per abbandonare i malmostosi pensieri odierni e concedersi un po' di svago per locali notturni.

8° posto Ariete: impulsivi. Frenare l'irruenza in casa Ariete quest'oggi sarà un'ardua impresa perché, con tutta probabilità, il loro nervosismo sarà ben evidente e quasi nessuno sfuggirà alle loro risposte piccate.

9° posto Pesci: accidiosi. Uno dei sette vizi capitali, l'accidia, potrebbe essere il protagonista indiscusso del sabato nativo perché la voglia di darsi da fare latiterà e i nativi preferiranno ciondolare tra divano e tavola da pranzo crogiolandosi nel 'dolce far nulla'.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bizzosi. Il nervosismo dei nati Cancro oggi potrebbe essere dovuto ad un difetto di comunicabilità col partner che li renderà inclini ai litigi, anche per futilità.

11° posto Acquario: ripensamenti. Le scelte effettuate dai nati del segno nel periodo appena trascorso saranno, c'è da scommetterci, messe in discussione durante queste 24 ore.

12° posto Scorpione: taciturno. Sabato dove i nati del segno preferiranno probabilmente mantenere un mood taciturno anziché lasciarsi andare alle loro battute al vetriolo.