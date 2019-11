Nel mese di dicembre sul piano astrologico troveremo Giove ed il Sole viaggiare dal Sagittario al Capricorno, dove incontreranno Mercurio, appena sbarcato dallo Scorpione, e Saturno assieme a Plutone. Marte permarrà in Scorpione, così come Urano starà nel segno del Toro e Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci. Infine il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro e Venere cambierà domicilio passando dal Capricorno all'Acquario.

Di seguito un approfondimento sulle previsioni astrologiche mensili del Capricorno.

Amore

Le faccende di cuore nell'ultimo mese dell'anno in casa Capricorno risentiranno presumibilmente di un momento nel quale l'affettuosità non la farà da padrona. Questo perchè i nativi saranno, come spesso accade, focalizzati su tutto ciò che concerne le attività pratiche e, sopratutto, le vicende professionali. La persona amata non ci metterà molto a capire l'antifona mensile e i litigi saranno più che probabili.

Non vi saranno motivazioni degne di nota per innescare gli attriti verbali, ma più che altro nasceranno a causa dell'inconscia trascuratezza accusata dal partner, che vedrà il suo sfogo probabilmente con queste scenate.

Quando Venere entrerà in Acquario sarà, con tutta probabilità, la 'resa dei conti' dove qualche nativo capirà senza mezzi termini che bisognerà rimboccarsi le maniche per salvare la relazione amorosa in essere.

C'è da dire, però, che in caso di separazione dal partner i nativi potrebbero superare abbastanza facilmente l'empasse iniziale, anche grazie al loro stacanovismo professionale che li aiuterà a distogliere l'attenzione dall'accaduto.

Lavoro

L'ambito maggiormente favorito dagli Astri sarà quello professionale: i nati Capricorno non si risparmieranno, lavorando alacremente da mattina a sera. La stanchezza sarà bandita dall'ambiente professionale e chi tra loro svolge una mansione alle dipendenze altrui potrebbe vedersi, dal giorno alla notte, catapultato in un nuovo ufficio con mansioni diverse.

A questo, ovviamente, farà seguito un cospicuo aumento di stipendio, come lascia presagire il munifico Giove appena approdato nel loro segno.

Se per l'intero 2019, tranne per le eccezioni dei Luminari, i nativi del segno hanno potuto fare conto esclusivamente su qualche Pianeta Lento, ecco che dicembre apre le porte al 'Qui ed Ora' dove sarà possibile (per chi lo volesse) ottenere di più dal proprio lavoro.

I nati Capricorno che svolgono un'attività autonoma dovranno, invece, pazientare ancora in quanto questo mese non 'premierà' particolarmente le loro manovre espansionistiche, quindi sarà bene che mantengano un atteggiamento 'conservatore' che gli consenta di consolidare le proprie posizioni.

Giorni fortunati: 5, 8, 11, 16, 18, dal 29 al 31.