L'Oroscopo di domani, venerdì 15 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Siamo alle porte del week-end ed anche questa settimana volge a conclusione. In questo venerdì la Luna sarà dapprima nel segno del Gemelli e poi nel pomeriggio entrerà in Cancro, nel suo domicilio. Faccende di cuore, lavoro e di casa, scopriamo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 15 novembre da Ariete a Vergine

Ariete - 11° posto - Giornata ricca di cose da fare, ci saranno delle uscite ma attenzione al tempo. Sarete pensierosi, magari per via di una faccenda di cuore irrisolta. Nei giorni precedenti avete avuto delle difficoltà ed ora siete stremati. In serata staccate la spina e dedicatevi al recupero psicofisico. Nel week-end la fortuna busserà alla vostra porta.

Toro - 4° in classifica - L'oroscopo del 15 novembre sorride agli audaci e agli innamorati. I cuori solitari che stanno frequentando qualcuno, sono indecisi sul da farsi. Le coppie che hanno discusso di recente, ora potranno riavvicinarsi e chiarire ogni malinteso. Chi ha dei figli o dei nipotini dovrà prestare loro maggiormente attenzione. Avete un ammiratore segreto.

Gemelli - 5° posto - Siete tra i segni più amabili dello zodiaco.

Avete un carattere socievole e siete degli ottimi ascoltatori. La gente si rivolge spesso a voi per un consiglio o per una parola di conforto. In questo venerdì avrete la Luna nel segno per la prima parte della giornata e questo vi agevolerà in tutte le iniziative. Sarete richiesti e ricercati, qualcuno vi chiederà un piacere. Imparate a dire di no quando non potete. In famiglia dovrete essere maggiormente presenti e fidarvi di più.

Cancro - 2° in classifica - Non è stata una settimana semplice, avete faticato moltissimo. Vi siete ritrovati al centro di alcune faccende urgenti da ultimare. In famiglia si sono registrate piccole discussioni, ma niente di che. Non sempre è facile tenere le cose sotto controllo e spesso cambiate idea. In questo venerdì prendetevi una meritata pausa e riposate. Possibili incontri e uscite, qualcuno vi ammira e prova un'enorme stima per voi.

Non esagerate con il cibo

Leone - 9° posto - In questi giorni avete solamente voglia di dormire e non fare niente. Dopo settimane altisonanti è normale un calo fisiologico. State facendo i conti con alcuni dolorini, potrebbe trattarsi di stress ma nel dubbio fatevi visitare. Siete un segno ruggente per questo davanti alle ingiustizie tirate fuori le unghie. In questo venerdì cercate di non fare tardi in serata, specialmente se dovrete alzarvi prima.

Vergine - 7° in classifica - In quest'ultimo periodo vi siete trascurati fin troppo, riguardatevi. Vi sentite apatici e svogliati, siete in cerca di motivazione. Affidatevi agli astri che vi supportano e stilate un programma da seguire dettagliatamente. Costruitevi delle buone abitudini, anche piccole ma che porteranno ad ottenere enormi risultati nel prossimo futuro. Pensate a lungo termine e sorridete di più. I single potrebbero ricevere una proposta inaspettata.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Le previsioni astrologiche vi sorridono dopo giornate di alti e bassi. L'amore appare rinato anche se voi siete un pochino apatici e partecipativi. In questo periodo siete presi solamente dal lavoro e dalla voglia di fare tanti soldi. Sognate in grande, per questo siete tenaci. Riceverete un elogio inaspettato anche se non si escludono colpi di scena. Presto giungeranno dei cambiamenti che serviranno a consolidare i rapporti di coppia. In serata sarete stremati, in tal caso potreste andare a dormire prima del solito. Non esagerate con la caffeina.

Scorpione - 10° in classifica - In questo venerdì l'oroscopo vi mette in guardia da alcune transazione finanziarie. Non dovete avere fretta nelle cose. In casa avrete a che fare con dei guasti o del disordine. Sistemate tutto il prima possibile perché potreste ricevere una visita inaspettata in questi giorni. Questo è un mese pieno di risorse, tuttavia ci saranno giornate giù di tono. Organizzate un viaggio o un'uscita in compagnia.

Sagittario - 12° posto - Siete un segno aperto di mente e sempre pronto a provare cose nuove. Tutte queste caratteristiche vi rendono estremamente interessanti agli occhi degli altri. In questa giornata, però, rischierete di avere uno scambio d'opinioni via social o faccia a faccia. Se non volete guastarvi il weekend, cercate di controllarvi. Sarete stressati per via delle solite faccende quotidiane ed avete voglia di cambiamenti. Non trascuratevi.

Capricorno - 6° in classifica - Amate la stabilita e volete tenere tutto sotto controllo. In questa giornata tutto si presenterà interessante e colmo di opportunità. Chi lavora avrà ottime chance di ricevere un elogio o una gratifica. Non siete abili comunicatori, preferite starvene per conto vostro. Possibili uscite in compagnia in serata. I primi malanni stagionali inizieranno a farsi sentire, chi invece ha già combattuto con degli acciacchi, nel week-end potrà recuperare alla grande.

Aquario - 8° posto - Questo venerdì non sarà una passeggiata per quanto riguarda gli affetti e le questioni pratiche. State attraversando un momento turbolento ma presto tornerà il sereno. Dovete avere più fiducia in voi stessi e non trascurarvi. Se c'è stato un tradimento o qualcuno vi ha fatto un torto, voltate pagina e andate avanti. Avete un misterioso ammiratore che vorrebbe approfondire la vostra conoscenza. Non tenete il piede in due scarpe e non illudete nessuno.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani vi sorride sia per le faccende di lavoro che per questioni di cuore. I single sono segretamente innamorati di qualcuno anche se non lo danno a vedere. Coloro che hanno una professione dipendente, si sentiranno favoriti in tutti i compiti da eseguire. Possibili uscite per svago o per commissioni casalinghe. Le finanze richiedono attenzione, questo venerdì sfruttatelo per sistemare i conti. Non esagerate con la cioccolata.