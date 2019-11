L'Oroscopo di domani venerdì 15 novembre prevede grandi rivincite per il segno del Leone, mentre i nati sotto il Capricorno potrebbero avere qualche difficoltà in amore. Scopriamo nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: momento di grande forza ed energia, in cui avrete modo di recuperare alcune situazioni problematiche. Grazie al vostro fascino potrete riuscire ad andare avanti con nuovi progetti in maniera indisturbata.

In amore riuscirete a lasciarvi alle spalle un passato complesso.

Toro: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero ritrovarsi in una condizione d'attesa. Sul lavoro potreste sentirvi un po' sotto pressione e questo potrebbe farvi diventare molto polemici. Avrete modo di allontanarvi da quelle persone che in passato vi hanno ferito.

Gemelli: giornata di chiarimenti quella del 15 novembre per i nati sotto il vostro segno.

Qualcuno potrebbe essere implicato in questioni che non lo interessano direttamente e che creeranno una situazione di forte stress. Siate sinceri e prendete le distanze.

Cancro: in questo periodo dovrete evitare di fare delle scelte eccessivamente avventate. Qualcuno potrebbe lasciarsi coinvolgere da ricordi nostalgici, ma dovrete superare questa fase. Evitate di fare promesse che non siete certi di mantenere.

Leone: chi ha un progetto importante da mettere in atto potrà riuscire a trovare qualcuno che appoggi le proprie idee. Le ultime settimane sono state per voi molto complesse da gestire, ma adesso riuscirete a vivere un momento di recupero.

Vergine: in ambito sentimentale potreste sentire il bisogno di avere al fianco una persona che vi dia delle certezze in questa giornata del 15 novembre. Solitamente siete voi a dare conferme, ma adesso il vostro atteggiamento potrebbe nettamente cambiare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: gli astri saranno in ottimo aspetto sul vostro segno zodiacale. Potrete far affidamento su una grande energia e vitalità. Non mancheranno dubbi e perplessità in amore. In questo periodo potreste mettere in discussione alcune scelte fatte nel passato.

Scorpione: sono favorite le nuove relazioni sentimentali e ci sarà l'opportunità di fare nuovi incontri anche legati alla sfera professionale.

Il vostro romanticismo potrà farvi vivere una relazione serena e appagante.

Sagittario: sarete molto attivi e determinati e in maniera difficile lasciate intervenire gli altri su questioni che vi riguardano. In 15 novembre potreste dover fare i conti con alcune responsabilità importanti che vi causeranno parecchia tensione. Non insistete su progetti che sembrano non avere alcun futuro.

Capricorno: in amore potreste attraversare delle difficoltà.

Potreste essere attratti da qualcuno, ma aspettate prima di prendere decisioni affrettate. Questo non sarà il periodo adatto per fare scelte importanti. Potreste essere presi dall'emozione del momento che vi porterà ad essere poco razionali.

Acquario: ci sono delle questioni rimaste in sospeso che hanno a che fare con il passato. Ora però, avrete l'opportunità di mettere un punto fermo. Avrete intenzione di fare ordine nella vostra vita e lasciare la porta aperta solo a chi veramente merita il vostro affetto.

Pesci: nella giornata di domani 15 novembre potreste essere parecchio nervosi ed agitati per alcune problematiche riscontrate sul lavoro. Marte sul vostro segno zodiacale vi porterà ad essere particolarmente polemici.