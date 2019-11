La seconda settimana del mese sta per volgere al termine, ma prima di dare ufficialmente il benvenuto al week end, è interessante approfondire i presagi degli astri e delle stelle per venerdì 15 novembre.

Sarà una giornata fortunata per il Cancro, grazie all'ingresso della Luna nel segno, al contrario la Vergine vivrà un momento sottotono, soprattutto per il fisico. Cambiamenti e trasformazioni per la Bilancia. Ecco di seguito l'Oroscopo completo dei venerdì 15 novembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 15 novembre 2019 segno per segno

Ariete: la giornata inizierà in maniera molto positiva, tuttavia con l’avvicinarsi della sera qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. La Luna in buon aspetto favorisce i contatti e le trattative, è dunque un momento estremamente vantaggioso per coloro che lavorano a stretto contatto con il pubblico o nel settore viaggi. La serenità torna all’interno della sfera sentimentale, dove piano piano si potrà recuperare serenità e stabilità.

Nuovi incontri durante il week end.

Toro: sarà una giornata faticosa per il segno. Qualcuno vorrebbe compiere un acquisto importante, forse di natura immobiliare, ma la disponibilità economica rappresenterà un grande ostacolo e si potrebbe perdere l’occasione da tempo attesa. Tuttavia sarà bene prestare maggior accortezza, durante le prossime giornate infatti potrebbe presentarsi una spesa improvvisa, come un guasto da riparare.

Bene l’amore. Al contrario sul lavoro potreste apparire un po’ distratti e commettere qualche piccolo errore.

Gemelli: la Luna in posizione vantaggiosa vi farà sentire energici e grintosi. Qualcuno potrebbe però mettere troppa carne al fuoco, prendere impegni impossibili da portare avanti a causa delle troppe cose da fare. Gli astri consigliano di riordinare le priorità e fare una cernita delle cose da portare avanti.

L’amore per la famiglia vi aiuterà a risolvere le difficoltà con il partner o a superare una sua mancanza.

Cancro: nelle prossime ore la Luna entrerà nel segno. Venerdì 15 novembre sarà una giornata molto vantaggiosa per i sentimenti, non solo per le coppie, ma anche e soprattutto per i single alla ricerca dell’anima gemella. Sarà infatti un week end emozionante, ricco di novità. Il segno potrà inoltre beneficiare di un recupero fisico.

Migliora la sfera lavorativa, anche se i risultati a cui ambiente potrebbero essere ancora lontani.

Leone: la settimana non è stata priva di tensioni per il segno. Tuttavia con l’avvicinarsi del weekend potrete tirare un sospiro di sollievo e risolvere alcune problematiche. Grazie alla Luna in aspetto favorevole potrete beneficiare di un recupero fisico, l’energia e la voglia di fare non mancheranno, ma sarà bene non abusare della carica ritrovata.

Gli astri consigliano dunque di circondarsi di persone valide e di fiducia, che potranno aiutarvi a trovare le soluzioni che state cercando. Passione in amore.

Vergine: durante le scorse ore il segno ha risentito di un calo fisico, dunque non c’è da stupirsi se durante la giornata di venerdì 15 novembre la Vergine appaia più nervosa e irritabile del solito. Sarebbe bene cercare di non riversare questo stress all’interno della sfera sentimentale, dove i contrasti già non mancano. Il consiglio degli astri per i nativi del segno e di concedersi un momento di solitudine, per chiarirsi le idee e capire quali passi compiere per il futuro.

Bilancia: è un momento di revisione per il segno sia per quanto riguarda l’amore che per l’ambito lavorativo. Durante le prossime ore potrebbero nascere nuovi contatti e aprirsi nuovi orizzonti. In amore sarà possibile recuperare, ma sarà necessario da parte del segno fare un po’ di autocritica e ammettere le proprie responsabilità nell'allontanamento con il partner. Il weekend sarà fortunato, qualcuno potrebbe riscoprirsi romantico e passionale, anche gli incontri sono favoriti.

Scorpione: quello che sta per iniziare sarà un weekend interessante per il segno, grazie all'ingresso della Luna in un segno amico. Dunque i vostri interessi verranno salvaguardati e potrete godere di un momento di energia e positività. Qualcuno potrebbe raccogliere i frutti del lavoro seminato e ricevere un’interessante proposta. I sentimenti ricopriranno un ruolo centrale durante queste giornate. Gli astri lasciano presagire forti emozioni, sia per i single che per le coppie.

Sagittario: durante la giornata di venerdì 15 novembre la Luna sarà in posizione dissonante. Il consiglio è quindi quello di rimandare gli appuntamenti o le decisioni importanti, ma soprattutto di non sovraccaricarsi di impegni e limitare gli sforzi. Potrebbe essere una giornata agitata anche per quanto riguarda i rapporti sentimentali, siate cauti e pensate bene prima di parlare.

Capricorno: è un momento vantaggioso per il segno, che durante la seconda metà di novembre potrebbe vivere vivere forti emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale. Gli astri favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono in questo periodo si riveleranno significative per il 2020. Particolarmente fortunati si riveleranno i legami con Cancro, Scorpione e Toro.

Acquario: durante queste giornate potrebbero esserci delle situazioni di carattere burocratico o finanziarie di cui occuparsi. Non temete, entro l’inizio della nuova settimana avrete dei responsi positivi e potrete lasciarvi alle spalle questi momenti di stress e tensione. È un buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale e anche per le coppie che durante i mesi precedenti hanno attraversato incertezze e discussioni, torna il sereno. Entro la fine di novembre l'amicizia con un Toro o di qualcuno nato sotto il segno della Vergine potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Pesci: la Luna in posizione favorevole conferisce energia e ottimismo durante questo secondo weekend di novembre. Saranno giornate ricche di emozioni e soddisfazioni. Il favore delle stelle aiuterà il segno a raggiungere con maggiore facilità alcuni obiettivi che desiderate raggiungere. Anche in amore torna il sereno e gli incontri sono favoriti.