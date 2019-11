L'Oroscopo del week-end 16-17 novembre annuncia un fine settimana piuttosto interessante e ricco di eventi. Questo è un mese un po' stancante e freddo, una sorta di transizione tra i mesi estivi a quelli invernali. Per questo non c'è da stupirsi se ci si sente stanchi e svogliati. L'aspetto lunare di sabato e domenica rappresenterà un punto di svolta per alcuni segni. Qualcuno si riscoprirà pieno di ispirazione, come nel caso dei nativi del Cancro, qualcun altro invece dovrà fare i conti con delle questioni economiche. Approfondiamo le previsioni del week-end di ciascun segno.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete – In questo week-end rischierete di perdere la pazienza abbastanza facilmente. Diverse cose vi irriteranno e vi turberanno. Sarete pensierosi, ma dovrete reagire e chiedere aiuto a qualcuno capace di spronarvi. Sarà molto importante comunicare le emozioni a chi fa parte del vostro quotidiano. Cercate di essere più espansivi e disponibili.

Toro – Gli ultimi progetti potrebbero non essere andati secondo i vostri piani.

In questo fine settimana avrete tutto il tempo per rimediare. Non preoccupatevi troppo del denaro, ma pensate piuttosto a far quadrare il bilancio e le vostre idee per farle accettare dagli altri. A partire da metà pomeriggio di sabato la fortuna girerà a vostro favore. Sarete più astuti, rapidi e comunicativi.

Gemelli – Se avete bisogno di chiarezze in campo sentimentale, prendetevi del tempo. Cercate di evitare gli errori così non sarete presi dai rimorsi.

Schiarite mente e cuore. I dubbi non svaniranno completamente, ma migliorerà quello che provate. Dovrete muovervi con prudenza e non dovrete farvi stravolgere dalle provocazioni. Non azzardatevi in iniziative spericolate.

Cancro – L'oroscopo del fine settimana dice che sarà un periodo colmo di novità. Si alterneranno attimi di tensione e irritazione, ma saranno maggiori i momenti di dolcezza e relax.

Tutto sarà estremamente variegato, sarete molto ispirati e proverete una vasta gamma di sensazioni. Se la vostra parola d’ordine è niente noia, sarete accontentati nei prossimi giorni. Se invece siete dei tipi calmi, dovrete affrontare alcune tensioni. Comunque sia, farete scintille sotto le lenzuola.

Leone – Sarà un periodo particolare. Vi sentirete tristi e facilmente irritabili perché non riuscite a stare tanto tempo chiusi in casa o impelagati nelle varie faccende senza sentire l'amato o gli amici.

In questo week-end avrete una gran voglia di muovervi e di fare delle uscite di coppia. A partire dalla tarda serata di sabato le vostre capacità comunicative cambieranno e potrete lasciarvi alle spalle ogni sorta di problemi. I coniugi metteranno in cantiere dei buoni propositi.

Vergine – Questa settimana potrebbe mettere a dura prova i rapporti affettivi già logorati da continue discussioni, soprattutto se riguardano famiglia e soldi.

Con l’intromissione di alcuni parenti 'serpenti' l’atmosfera di coppia potrebbe surriscaldarsi ulteriormente. Per i cuori solitari sarà un periodo di amicizie che inizieranno per gioco e poi diventeranno importanti.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia – Questo week-end diventerà una sorta di viaggio nel paese delle meraviglie per chi è innamorato. Quello che potrebbe accadere in futuro dipenderà solamente da voi, dalle vostre esigenze e da ciò che state cercando. Chi è in coppia da tempo oppure vive un sentimento a distanza, riscoprirà maggior vigore e sarà tentato a fare un passo decisivo. La passione sarà alle stelle specialmente il sabato sera.

Scorpione – L'oroscopo del 16-17 novembre vi vede poco apprezzati. Non mancheranno critiche riguardanti alcuni punti del vostro carattere. Ultimamente vi capita spesso di sentirvi in difetto. Non fatevi schiacciare da nessuno, valete moltissimo. Chi si è lasciato di recente avrà difficoltà a voltare pagina e a nascondere ciò che prova ancora.

Sagittario – Dimostrerete di essere grintosi e determinati ad affrontare ogni piccolo fastidio che alcuni pianeti dispettosi semineranno sulla vostra strada. Non tutto procederà come vorreste, ma non vi lasciate scoraggiare. Ci saranno le solite questioni in famiglia, magari dei guasti domestici o all'auto. Non riversate sul partner i fastidi lavorativi. Il vostro motto dovrà essere: 'Chi la dura la vince'.

Capricorno – Nei prossimi giorni finirete per sacrificare il romanticismo. Questo potrebbe far nascere sospetti e tensioni con il partner. Forse sarete presi dal bilancio economico o da un problema legale che vi ha messo a dura prova negli ultimi mesi. Ci saranno delle polemiche domestiche. Attenzione alla gelosia.

Acquario – La vostra volontà aiuterà a trascinare la love story avanti e a migliorare le vostre condizioni di coppia. Dovrete essere prudenti nei movimenti che fate poiché potrebbe verificarsi una situazione insidiosa. Nei prossimi giorni, imprevisti e ritardi inizieranno a dissolversi e potrete programmare e riflettere sulle iniziative da portare avanti. In amore sarete notati e susciterete parecchie gelosie, ma cercate di essere più romantici.

Pesci – Week-end colmo di buoni propositi, con il partner avrete voglia di fare moltissime cose e sarete molto indaffarati a correre di qua e di là. Spesso vi bloccherete, magari perché vi renderete conto di non riuscire a seguire tutto o magari perderete l'interesse. Il partner potrebbe protestare per la vostra incostanza. Siete un segno molto scatenato, presto tornerà la grinta e il buonumore.