Il 2020 sarà un anno molto riflessivo per i nati sotto il segno del Leone. Ci saranno anche diverse novità e non tutte verranno recepite nella maniera giusta. Ci potrebbe essere una forte difficoltà nell'adeguarsi a situazioni che non sono mai state prese in considerazione e valutate. Bisognerà capire cosa si vuole realmente dalla vita ed evitare colpi ad effetto deleteri. L'ideale è rimanere con i piedi per terra, molte cose non saranno più le stesse di prima.

Leone: amore e sentimenti

L'amore non andrà benissimo, l'aspetto sentimentale rischierà di essere il vero tallone d'achille per i nati sotto questo segno.

La vita di coppia non sarà molto soddisfacente soprattutto per coloro che hanno un rapporto consilidato, il partner tenderà a chiedere una stabilizzazione o un'evoluzione della relazione. Il problema sarà l'indecisionismo e nella maggior parte dei casi la mancanza di volontà nel farlo.

Nella seconda parte dell'anno ci saranno dei miglioramenti sostanziali e qualcosa di più potrà essere concretizzato. I single avranno le loro buone opportunità, le situazioni andranno affrontate, vissute, giudicate, solo dopo questo percorso di potrà prendere una decisione in merito.

Il cambiamento di status non dovrà essere vissuto come un'ossessione, ma solamente come un'occasione per mettere pace e calma alla propria vita. In diversi momenti dell'anno ci saranno tante altre cose in grado di appagare la voglia di essere in continuo movimento.

L'aspetto lavorativo e professionale

Il lavoro potrebbe subire notevoli scossoni, non tutti in grado di essere assorbiti positivamente. Bisognerà mettere da parte il proprio carattere e cercare di trovare una soluzione vincente a tutto ciò che si prospetterà. Occorre capire il più velocemente possibile che il posto di lavoro é un luogo dove produrre e non un teatro rappresentato da polemiche e incomprensioni continue.

Coloro che sono impegnati nello studio avranno parecchie soddisfazioni personali, sia per quanto riguarda i voti che per quanto riguarda la brillantezza del percorso formativo intrapreso.

Ci sarà la possibilità da subito di poter intuire, per chi sta cercando di capire le proprie abilità, quale è la strada adatta per poter poi farne una professione futura.

I nati sotto il segno del Leone che ancora non hanno un lavoro o lo hanno perso, dovranno cercare di capire se le offerte che arriveranno saranno in grado di soddisfare i loro bisogni, economici e professionali. Bisognerà avere un pizzico di pazienza e fare la scelta giusta, nel frattempo potrebbe essere cosa buona e giusta studiare per migliorare le proprie attitudini.