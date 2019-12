L'Oroscopo settimanale che va dal 30 dicembre al 5 gennaio promette bene per l'amore di molti segni zodiacali.

Giove fortunato in Capricorno lambisce con il suo influsso benefico anche il Toro, la Vergine, Scorpione e Pesci. Una Luna sensibile e molto intuitiva sprigionerà le sue influenze magnetiche che lambiranno i segni zodiacali di Aria e di Acqua, rendendo San Silvestro e l'inizio dell'anno molto entusiasmante e romantico.

Influssi portentosi nell'oroscopo di inizio anno

Ariete: originali e molto socievoli, sarete beneamati dagli amici e dai parenti nella giornata di lunedì.

Le idee geniali non mancheranno e saranno tutte da applicare per stabilizzare le sfere vitali con successo. La Luna nel segno nel weekend completerà l'opera, elargendo un modo di amare più intraprendente e dinamico.

Toro: lunedì Mercurio entrerà in Capricorno e sarete più riflessivi, smorzando una carica entusiastica e dirompente di Urano nel segno che invoglierà ad andare a caccia di sensazioni eccitanti. Attenzione a una Luna molto nervosa nella giornata di lunedì. Intuizione e fascino saranno garantiti negli altri giorni della settimana.

Gemelli: buona l'influenza del satellite notturno a inizio settimana che punterà un riflettore sugli affetti, rendendo il modo di amare più libero e frizzante. Venere in trigono garantirà amore ma prestate attenzione alle giornate di San Silvestro e di inizio anno che vedranno una Luna alquanto nervosa.

Cancro: gli influssi lunari nelle giornate di martedì e mercoledì saranno spettacolari e l'astro d'argento dai Pesci renderà le sensazioni amorose più sensibili e romantiche. Molto fantasiosi, potrete contrastare l'opposizione degli astri in Capricorno puntando sulla presenza di una Venere in Acquario molto energica e frizzante.

Leone: il weekend offrirà maggior dinamismo e una carica positiva potrà contrastare una Venere in opposizione che cercherà di causare qualche noia sentimentale. La voglia di accettare un cambiamento alle porte sarà grande ma dovrete trovare il coraggio di concretizzare il tutto con maggiore fiducia nelle proprie capacità.

Vergine: se le festività di fine e inizio anno vedranno una Luna in opposizione, che confonderà un po' le idee in amore e renderà i sentimenti molto critici e influenzabili, a fine settimana potrete beneficiare di un influsso astrale che renderà il tutto più autonomo e libero.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: buoni gli influssi lunari nella giornata di lunedì. L'astro d'argento garantirà amicizia e aprirà la mente a un dialogo costruttivo per le coppie, mentre per i single i nuovi incontri saranno alle porte. Attenzione solo a una resistenza inferta dalla presenza degli astri in Capricorno che cercheranno di chiudervi alla concretizzazione di nuovi cambiamenti.

Scorpione: le festività trascorreranno in modo entusiasmante e Marte sarà scoppiettante nel segno. Via libera all'amore e a una sensualità sottolineata dal trigono favorevole di Luna che regalerà tanto sexappeal.

Potrete attrarre a voi la persona amata in modo magnetico.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno lunedì offrirà nuove opportunità. Mercurio passerà nel domicilio astrologico prossimo al vostro ma sarete comunque molto espansivi, riflessivi e pazienti nell'attendere gli eventi per poi passare all'azione a tempo debito.

Capricorno: arriva Mercurio nel segno che insieme agli altri pianeti, elargirà un'intelligenza benefica per fare le mosse giuste in modo più metodico. Luna non smetterà di sostenervi e Sole sprigionerà una vitalità entusiasmante.

Acquario: Luna nel segno a inizio settimana renderà il modo di fare molto estroverso e brillante.

La voglia di sperimentare nuove sensazioni, allargando i propri orizzonti vitali, non vi abbandonerà mai e una stravaganza originale animerà il campo sentimentale in maniera costruttiva.

Pesci: la Luna nel segno a San Silvestro darà il via a un'emotività che sarà il risultato di una spiccata sensibilità. Molto premurosi con le persone a cui tenete, potrete lasciarvi andare a splendide sensazioni romantiche. Mercurio aprirà la mente in modo intuitivo e smorzerà la fantasia nettuniana con una maggiore razionalità.