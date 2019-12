Il 2020 sarà un anno veramente spettacolare per i nati sotto il segno del Toro con il transito di tutti i pianeti lenti a loro favore come Urano, Nettuno, Plutone, Saturno e Giove. I rapporti amorosi appena iniziati saranno consolidati in maniera fortunata grazie all'influsso dell'astro della fortuna che garantirà maggiore intesa in campo sentimentale. Buoni i guadagni e il lavoro prenderà il volo nelle previsioni astrali fortunate grazie all'influenza portentosa degli astri veloci che attueranno successi concreti in modo imprevedibile.

Progetti lavorativi concretizzati nell'oroscopo annuale del Toro

Voi Toro sarete i favoriti quest'anno in campo lavorativo. La presenza benefica di Urano garantirà riflessi strepitosi nel settore professionale, dove una marcia in più farà concretizzare i progetti in modo originale e imprevedibile. Ottime opportunità lavorative saranno tutte da affrontare con forza e coraggio. Saranno privilegiati gli avanzamenti di carriera, gli impieghi e la risoluzione dei progetti. Con il transito di Giove in Capricorno voi nati sotto il segno del Toro avrete a vostra disposizione ben undici mesi per realizzare tutti i progetti fino a ora celati nel cuore.

Con Giove dalla vostra parte e Urano che transiterà ancora nel segno, nessuno potrà fermarvi e raccoglierete solo successi. Proprio grazie a Giove in casa astrologica decima per i nati sotto questo segno sarà un anno molto fortunato con aumenti dei guadagni e soprattutto saranno favoriti gli investimenti. A fine marzo infatti una nuova consapevolezza sarà elargita da Saturno in Acquario che aprirà gli orizzonti mentali, a caccia di novità interessanti. Quando poi l'astro saturniano passerà di nuovo in Capricorno, potrete avviare un lavoro di "pulizia profonda" eliminando alcuni progetti improduttivi per lasciare campo libero a quelli più promettenti.

Sarete capaci così di fare le scelte giuste con il minimo impegno riuscendo in ogni operazione e la fortuna vi bacerà, consigliando anche una certa riflessività e una prudenza che in alcuni casi sarà benefica per non fare il "passo più lungo della gamba" e poter lavorare sodo nell'attuazione di una strategia giusta da concretizzare a tempo debito.

Desideri esauditi nelle previsioni astrali amorose

Il 2020 per i Toro sarà un anno molto impegnativo dal punto di vista sentimentale. In amore avrete bisogno di conferme e cercherete unioni stabili, proprio perché spinti da un bisogno di vivere la sfera affettiva in maniera più serena e concreta. Dovrete essere sempre molto concentrati a captare in maniera fulminea gli influssi benefici e molto stravaganti di Urano nel segno che non finirà di stupirvi e vi richiamerà sempre a non accontentarvi della solita routine, rivoluzionando in un attimo ciò che di concreto avrete costruito finora. Proprio per questo motivo le storie che non funzioneranno saranno chiuse, mentre le unioni stabili andranno rafforzate.

Decisiva la presenza di Giove dal Capricorno che garantirà maggiore intesa amorosa e nuovi incontri ad animare la sfera sentimentale in maniera fortunata.

Voi Toro single infatti non cederete ai colpi di testa anche se desiderosi di avere una storia, ma vi lascerete andare solo se il partner sarà serio, altrimenti meglio stare da soli.

Per la maggior parte dei nati sotto questo segno, il 2020 offrirà la possibilità di trovare l'amore quello vero, l'anima gemella e solo i legami veramente logori verranno troncati. Per questo motivo voi "torelli innamorati" non dovrete esitare poiché avrete la possibilità di realizzare buona parte dei vostri sogni. Buoni gli incontri con lo Scorpione, Vergine, Cancro e Leone. Via libera all'approfondimento di dolci sensazioni con i Pesci e la Bilancia.